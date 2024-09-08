У Варшаві вже вдесяте проходить фестиваль "Дні української музики"

Про це розповідає Polska Agencja Prasowa.

"На концертах прозвучить надзвичайна українська музика, яку варто знати, особливо сьогодні, коли українці гинуть, захищаючи свою культуру", - розповів директор фестивалю, польсько-український диригент і композитор Роман Ревакович.

За словами Реваковича, його головним наміром є представити українську класичну музику польській публіці, яка "на превеликий жаль, мало знає про високу українську культуру".

"Я пишу в кожній програмі про те, що репертуар польських філармоній бідний, коли йдеться про українську музику. Після лютого 2024 року на якийсь час було більше зацікавлення, але потім знову затихло", - зазначив Ревакович.

Директор фестивалю розповів, що його прагнення просувати українську культуру та музику частково пов'язане з тим, що він є нащадком жертв операції "Вісла".

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"Я йшов до цієї українськості довгий час через чоловічий хор "Журавлі", а згодом через прямі контакти з Україною", - сказав він.

Він розповів, що переконував керівників філармонії та оркестру включити український твір до програми хоча б одного концерту на місяць, але це не знайшло підтримки.

На запитання PAP.PL, чи існували подібні проблеми з популяризацією польської класичної музики на фестивалі сучасної музики "Контрасти" у Львові, співзасновником якого Ревакович був у 1995 році, композитор сказав таке:

"В Україні величезна відкритість до Заходу. Для українців Польща є певною моделлю того, як вони повинні змінювати свою країну, тому у мене не було жодних проблем у ті роки, фактично половина програми була присвячена польській музиці. Для нас тоді те, що ми змогли представити стільки польської музики і польських виконавців на фестивалі "Контрасти" у Львові, було ознакою якості".

Організатором 10-го фестивалю "Дні української музики" є Фонд Pro Musica Viva, який вже 25 років займається популяризацією української музики.

Програма 10-х "Днів української музики" у Варшаві

Її опублікував портал українців Польщі "Наш вибір".

8 вересня, 19:00 – камерний концерт Chromatophonic Trio

Місце проведення: Концертна студія Польського радіо ім. Вітольда Лютославського (вул. Модзелевського, 59 / Modzelewskiego 59). Безплатні квитки можна зарезервувати за посиланням.

Виконавці: Chromatophonic Trio – тріо у складі Роксани Квасніковської (скрипка), Марселя Марковського (віолончель) та Анджея Каралова (фортепіано)

У програмі:

Віктор Косенко – фортепіанне тріо D-dur op. 17 «Класичне».

Валентин Сильвестров – «Драма».

10 вересня, 19:00 – хоровий концерт від колективу міста Катовіце Camerata Silesia

Місце проведення: Концертна студія Польського радіо ім. Вітольда Лютославського (вул. Модзелевського, 59 / Modzelewskiego 59). Квитки можна придбати за посиланням.

У програмі:

Українська хорова класика: творчість Максима Березовського (1745-1777), Дмитра Бортнянського (1751-1825), Артема Веделя (1767-1808).

13 вересня, 19:00 – оркестровий концерт

Концертна студія Польського радіо ім. Вітольда Лютославського (вул. Модзелевського, 59 / Modzelewskiego 59). Квитки можна придбати за посиланням.

Виконавці:

Богдана Півненко (скрипка), Дмитро Таванець (фортепіано), Оксана Нікітюк (меццо-сопрано) та Національний ансамбль солістів «Київська камерата».

Диригент – Роман Ревакович.

В програмі: