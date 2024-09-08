У Варшаві вже вдесяте проходить фестиваль "Дні української музики"
У неділю, 8 вересня, у Варшаві розпочалися ювілейні 10-ті "Дні української музики"
Про це розповідає Polska Agencja Prasowa.
"На концертах прозвучить надзвичайна українська музика, яку варто знати, особливо сьогодні, коли українці гинуть, захищаючи свою культуру", - розповів директор фестивалю, польсько-український диригент і композитор Роман Ревакович.
За словами Реваковича, його головним наміром є представити українську класичну музику польській публіці, яка "на превеликий жаль, мало знає про високу українську культуру".
"Я пишу в кожній програмі про те, що репертуар польських філармоній бідний, коли йдеться про українську музику. Після лютого 2024 року на якийсь час було більше зацікавлення, але потім знову затихло", - зазначив Ревакович.
Директор фестивалю розповів, що його прагнення просувати українську культуру та музику частково пов'язане з тим, що він є нащадком жертв операції "Вісла".
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"Я йшов до цієї українськості довгий час через чоловічий хор "Журавлі", а згодом через прямі контакти з Україною", - сказав він.
Він розповів, що переконував керівників філармонії та оркестру включити український твір до програми хоча б одного концерту на місяць, але це не знайшло підтримки.
На запитання PAP.PL, чи існували подібні проблеми з популяризацією польської класичної музики на фестивалі сучасної музики "Контрасти" у Львові, співзасновником якого Ревакович був у 1995 році, композитор сказав таке:
"В Україні величезна відкритість до Заходу. Для українців Польща є певною моделлю того, як вони повинні змінювати свою країну, тому у мене не було жодних проблем у ті роки, фактично половина програми була присвячена польській музиці. Для нас тоді те, що ми змогли представити стільки польської музики і польських виконавців на фестивалі "Контрасти" у Львові, було ознакою якості".
Організатором 10-го фестивалю "Дні української музики" є Фонд Pro Musica Viva, який вже 25 років займається популяризацією української музики.
Програма 10-х "Днів української музики" у Варшаві
Її опублікував портал українців Польщі "Наш вибір".
8 вересня, 19:00 – камерний концерт Chromatophonic Trio
Місце проведення: Концертна студія Польського радіо ім. Вітольда Лютославського (вул. Модзелевського, 59 / Modzelewskiego 59). Безплатні квитки можна зарезервувати за посиланням.
Виконавці: Chromatophonic Trio – тріо у складі Роксани Квасніковської (скрипка), Марселя Марковського (віолончель) та Анджея Каралова (фортепіано)
У програмі:
- Віктор Косенко – фортепіанне тріо D-dur op. 17 «Класичне».
- Валентин Сильвестров – «Драма».
10 вересня, 19:00 – хоровий концерт від колективу міста Катовіце Camerata Silesia
Місце проведення: Концертна студія Польського радіо ім. Вітольда Лютославського (вул. Модзелевського, 59 / Modzelewskiego 59). Квитки можна придбати за посиланням.
У програмі:
Українська хорова класика: творчість Максима Березовського (1745-1777), Дмитра Бортнянського (1751-1825), Артема Веделя (1767-1808).
13 вересня, 19:00 – оркестровий концерт
Концертна студія Польського радіо ім. Вітольда Лютославського (вул. Модзелевського, 59 / Modzelewskiego 59). Квитки можна придбати за посиланням.
Виконавці:
Богдана Півненко (скрипка), Дмитро Таванець (фортепіано), Оксана Нікітюк (меццо-сопрано) та Національний ансамбль солістів «Київська камерата».
Диригент – Роман Ревакович.
В програмі:
- Юрій Пікуш – «Escape Velocity» (премʼєра).
- Золтан Алмаші – «Пори року».
- Олександр Козаренко – «Ірмологіон», «KonzertStuck», «П’ять весільних ладнань з Покуття» та «Sintonia extravaganza».
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