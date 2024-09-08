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Головна Культура У Варшаві вже вдесяте проходить фестиваль "Дні української музики"

У Варшаві вже вдесяте проходить фестиваль "Дні української музики"

Анатолій Буряк
8 вересня, 2024 неділя
18:18
Культура 10-ті Дні української музики у Варшаві

У неділю, 8 вересня, у Варшаві розпочалися ювілейні 10-ті "Дні української музики"

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Про це розповідає Polska Agencja Prasowa.

"На концертах прозвучить надзвичайна українська музика, яку варто знати, особливо сьогодні, коли українці гинуть, захищаючи свою культуру", - розповів директор фестивалю, польсько-український диригент і композитор Роман Ревакович.

За словами Реваковича, його головним наміром є представити українську класичну музику польській публіці, яка "на превеликий жаль, мало знає про високу українську культуру". 

"Я пишу в кожній програмі про те, що репертуар польських філармоній бідний, коли йдеться про українську музику. Після лютого 2024 року на якийсь час було більше зацікавлення, але потім знову затихло", - зазначив Ревакович.

Директор фестивалю розповів, що його прагнення просувати українську культуру та музику частково пов'язане з тим, що він є нащадком жертв операції "Вісла".

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"Я йшов до цієї українськості довгий час через чоловічий хор "Журавлі", а згодом через прямі контакти з Україною", - сказав він.

Він розповів, що переконував керівників філармонії та оркестру включити український твір до програми хоча б одного концерту на місяць, але це не знайшло підтримки.

На запитання PAP.PL, чи існували подібні проблеми з популяризацією польської класичної музики на фестивалі сучасної музики "Контрасти" у Львові, співзасновником якого Ревакович був у 1995 році, композитор сказав таке:

"В Україні величезна відкритість до Заходу. Для українців Польща є певною моделлю того, як вони повинні змінювати свою країну, тому у мене не було жодних проблем у ті роки, фактично половина програми була присвячена польській музиці. Для нас тоді те, що ми змогли представити стільки польської музики і польських виконавців на фестивалі "Контрасти" у Львові, було ознакою якості".

Організатором 10-го фестивалю "Дні української музики" є Фонд Pro Musica Viva, який вже 25 років займається популяризацією української музики.

Програма 10-х "Днів української музики" у Варшаві

Її опублікував портал українців Польщі "Наш вибір".

8 вересня, 19:00 – камерний концерт Chromatophonic Trio

Місце проведення: Концертна студія Польського радіо ім. Вітольда Лютославського (вул. Модзелевського, 59 / Modzelewskiego 59). Безплатні квитки можна зарезервувати за посиланням.

Виконавці: Chromatophonic Trio – тріо у складі Роксани Квасніковської (скрипка), Марселя Марковського (віолончель) та Анджея Каралова (фортепіано)

У програмі:

  • Віктор Косенко – фортепіанне тріо D-dur op. 17 «Класичне».
  • Валентин Сильвестров – «Драма».  

10 вересня, 19:00 – хоровий концерт від колективу міста Катовіце Camerata Silesia

Місце проведення: Концертна студія Польського радіо ім. Вітольда Лютославського (вул. Модзелевського, 59 / Modzelewskiego 59). Квитки можна придбати за посиланням.

У програмі:

Українська хорова класика: творчість Максима Березовського (1745-1777), Дмитра Бортнянського (1751-1825), Артема Веделя (1767-1808).

13 вересня, 19:00 – оркестровий концерт

Концертна студія Польського радіо ім. Вітольда Лютославського (вул. Модзелевського, 59 / Modzelewskiego 59). Квитки можна придбати за посиланням.

Виконавці:

Богдана Півненко (скрипка), Дмитро Таванець (фортепіано), Оксана Нікітюк (меццо-сопрано) та Національний ансамбль солістів «Київська камерата». 

Диригент – Роман Ревакович.

В програмі:

  • Юрій Пікуш – «Escape Velocity» (премʼєра). 
  • Золтан Алмаші – «Пори року».
  • Олександр Козаренко – «Ірмологіон», «KonzertStuck», «П’ять весільних ладнань з Покуття» та «Sintonia extravaganza». 
Теги:
Україна
Польща
музика
мистецтво
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