У Великій Британії заборонили рекламу Zara через "нездорово худих" моделей

Про це пише BBC.

Управління з рекламних стандартів (ASA) Великої Британії заявило, що тіні та гладко зібране в пучок волосся зробили одну модель "виснаженою", тоді як поза та низький виріз сорочки на іншому зображенні показали ключиці моделі, що виступали.

Наглядовий орган постановив, що безвідповідальна реклама не повинна знову з'являтися в її нинішньому вигляді, і що Zara має забезпечити, щоб усі її зображення "створювалися відповідально".

Zara видалила рекламу та заявила, що обидві моделі мали медичні довідки, що підтверджують їхнє здоров'я на момент фотозйомки.

Ці вже заборонені рекламні оголошення раніше з'являлися в додатку та на сайті ритейлера в каруселі зображень, на яких був показаний одяг на моделі та окремо.

В одній з реклам короткої сукні, на думку ASA, були використані тіні, щоб ноги моделі виглядали "помітно худішими". Також наголошують, що розташування її плечей та ліктьових суглобів створювало непропорційний вигляд.

фото: Zara

ASA розслідувала ще дві реклами Zara, але жодна з них не була заборонена. Бренд вирішив видалити всі позначені зображення та заявив, що не отримував прямих скарг.

Продавець повідомив ASA, що жодне із зображень не було відфотошоплено, за винятком "дуже незначних змін освітлення та кольору". У Zara додали, що дотримувалися рекомендацій звіту Fashing a Healthy Future ("Формування здорового майбутнього"), опублікованого у 2007 році організацією UK Model Health Inquiry.

Представники бренду додали, що зокрема, виконали третю рекомендацію цього звіту, в якій йшлося про те, що моделі "мають надавати медичну довідку, яка підтверджує хороший стан здоров'я, від лікарів, що спеціалізуються на діагностиці розладів харчової поведінки".