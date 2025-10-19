У віці 48 років помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс
У віці 48 років помер Сем Ріверс — бас-гітарист і один із засновників американського ню-метал-гурту Limp Bizkit
Про це йдеться на сторінці гурту в Instagram.
"Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого колегу по гурту. Наше серце. Сем Ріверс був не просто нашим бас-гітаристом — він був справжньою магією. Пульс кожної пісні, спокій у хаосі, душа у звуці", - йдеться і повідомленні.
Музиканти зазначили, що від першої спільної репетиції Ріверс став невід’ємною частиною звучання Limp Bizkit і людиною, яку неможливо замінити.
"Ми розділили так багато моментів — бурхливих, тихих, прекрасних — і кожен з них мав більше значення, тому що там був Сем. Він був людиною, яка трапляється раз у житті. Справжня легенда серед легенд. І його дух житиме вічно в кожному ритмі, на кожній сцені, в кожній пам'яті. Ми любимо тебе, Сем. Ми завжди будемо пам'ятати тебе. Спочивай з миром, брате. Твоя музика ніколи не закінчиться", - зазначили колеги по гурту Фред, Вес, Джон і DJ Lethal.
Довідково: Ріверс був одним із засновників Limp Bizkit і зробив значний внесок у музичний стиль та звучання гурту.
Він змінював ключову роль у формуванні характерного з’єднання ню-металу та реп-року, завдяки якому Limp Bizkit набули всесвітньої популярності наприкінці 1990-х та на початку 2000-х.
- Раніше цього тижня у США на 75-му році життя помер співзасновник та перший соло-гітарист рок-гурту KISS Ейс Фрейлі.
