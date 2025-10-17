Помер співзасновник KISS та член Зали слави рок-н-ролу Ейс Фрейлі
У США на 75-му році життя помер співзасновник та перший соло-гітарист рок-гурту KISS Ейс Фрейлі
Про це пише ABC News.
Ейс Фрейлі помер через кілька тижнів після того, як скасував решту своїх запланованих концертів у 2025 році "через медичні проблеми". Смерть музиканта в офіційній заяві підтвердила його родина.
"Ми повністю розбиті горем і засмучені. У його останні хвилини нам пощастило оточити його любов'ю, турботою, спокійними словами, думками та молитвами. Ми бережемо всі найкращі спогади про нього, його сміх і вшановуємо його силу та доброту, якими він обдаровував інших", - йдеться у заяві.
Члени KISS також вшанували Фрейлі та відзначили його роль у створенні гурту.
"Ми глибоко сумуємо з приводу смерті Ейса Фрейлі. Він був важливим і незамінним рок-солдатом під час деяких з найбільш фундаментальних етапів історії гурту. Він є і завжди буде частиною спадщини KISS", - написали Пол Стенлі та Джин Сіммонс у спільній заяві.
"Як засновник KISS і сольний виконавець, Ейс вплинув і торкнувся сердець мільйонів людей. Його спадщина житиме в музичній індустрії та в серцях армії KISS", - написав Пітер Крісс.
Ейс Фрейлі, справжнє ім'я якого Пол Деніел Фрейлі, заснував гурт KISS разом з Полом Стенлі, Джином Сіммонсом та Пітером Кріссом у Нью-Йорку в 1973 році. Вони стали відомими завдяки своїм живим виступам, сценічним образам з розфарбованими обличчями та костюмами і піротехнічними ефектами.
Фрейлі залишив KISS у 1982 році, але повернувся в 1996-му. Потім він знову пішов у 2002 році, після першого прощального туру KISS.
Фрейлі, який виступав у сценічному образі "Космонавт", був введений разом з KISS до Зали слави рок-н-ролу в 2014 році. Крім цього у 1999-му його номінували на премію Ґреммі за найкращий хард-рок-альбом KISS - PsychoCircus.
Поза KISS Фрейлі створив власний гурт Frehley's Comet і випустив кілька сольних альбомів, останнім з яких - 10 000 Volts - вийшов торік.
- 22 липня помер Оззі Осборн - фронтмен культового британського хеві-метал гурту Black Sabbath.
