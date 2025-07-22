Британський музикант Оззі Осборн помер у віці 76 років
У 76-річному віці помер британський рок-музикант Оззі Осборн. Він боровся з хворобою Паркінсона
Про це пише The Independent.
Про смерть музиканта повідомила його сімʼя.
"З великим смутком, ніж просто словами, ми повинні повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю. Ми просимо всіх поважати нашу сімейну приватність в цей час", – йшлося в оголошенні.
Оззі Осборн пішов з життя через кілька тижнів після свого прощального шоу, яке відбулося 5 липня у Бірмінгемі.
Музикант був фронтменом культового британського хеві-метал-гурту Black Sabbath та прославився хітами Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train і Changes. Sky News згадує, що Осборн також був відомий тим, що спробував відкусити голову кажана на концерті, думаючи, що той іграшковий.
Оззі Осборн мав зірку на Голлівудській алеї слави, здобув п'ять "Греммі" з 12 номінацій.
- У лютому стало відомо, що культовий британський хеві-метал-гурт Black Sabbath дасть свій останній концерт у липні 2025 року оригінальним складом — за участі Оззі Осборна, Тоні Айоммі, Ґізера Батлера і Білла Ворда.
- У 2003 році Оззі Осборн потрапив в аварію на квадроциклі. Стан його хребта після аварії додатково погіршився після падіння, що сталось у 2019 році. У червні 2022 року Оззі переніс операцію, яка "змінила життя". Операція мала виправити наслідки аварії на квадроциклі.
- Відтоді його неодноразово помічали з палицею. Хоча у вересні 2022 року Оззі виступив у перерві з НФЛ, у лютому він оголосив, що завершує свою гастрольну діяльність через серйозні проблеми зі здоров'ям.
- У квітні мережу шокували фото зовнішнього вигляду музиканта з прогулянки. У липні музикант повідомив, що не зможе взяти участь у фестивалі Power Trip, запланованому на жовтень, через стан здоровʼя.
- У травні басист британського гурту Black Sabbath Ґізер Батлер поділився, що музиканти можуть обʼєднатися для того, щоб зіграти останній концерт групи.
- На початку травня Осборн розповів в інтервʼю, що за 6 років пережив 5 складних операцій, наслідки яких призвели до важкої депресії. Тоді його дружина Шерон запропонувала організувати завершальний концерт
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