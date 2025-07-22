Британський музикант Оззі Осборн помер у віці 76 років

Про це пише The Independent.

Про смерть музиканта повідомила його сімʼя.

"З великим смутком, ніж просто словами, ми повинні повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю. Ми просимо всіх поважати нашу сімейну приватність в цей час", – йшлося в оголошенні.

Оззі Осборн пішов з життя через кілька тижнів після свого прощального шоу, яке відбулося 5 липня у Бірмінгемі.

Музикант був фронтменом культового британського хеві-метал-гурту Black Sabbath та прославився хітами Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train і Changes. Sky News згадує, що Осборн також був відомий тим, що спробував відкусити голову кажана на концерті, думаючи, що той іграшковий.

Оззі Осборн мав зірку на Голлівудській алеї слави, здобув п'ять "Греммі" з 12 номінацій.