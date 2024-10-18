У Запоріжжі відкриттям інсталяції "Дерево пам’яті" стартував ГогольFest Покрова

Про це повідомляють на сторінці події у facebook.

Фестиваль відкрили величною 9-метровою інсталяцією "Дерево пам’яті" – воно стане центральною частиною майбутнього меморіального комплексу "Посадка". Це символ вшанування пам’яті воїнів, які віддали життя за свободу України. Автором інсталяції є режисер і військовий Дмитро Костюминський.

Події фестивалю відбуватимуться в укриттях та бомбосховищах з дотриманням усіх безпекових норм. На учасників чекають музична програма, освітня програма, що включає лекторій, дискусійний клуб і поетичні читання, мистецько-освітня програма Injection art, виставки, інтерактивна інсталяція "Валіза твого дому" тощо.

Зокрема, на фестивалі заплановано виступи відомих українських гуртів Dakh Daughters, "Пиріг і Батіг", Zapaska. А також – унікальні театральні постановки – документальна вистава "Місто Марії", українсько-німецький проєкт "Серце Матері" від режисера Владислава Троїцького, музичний перформанс "Сонячний народ" за поезією Миколи Вінграновського.

Повну програму фестивалю можна переглянути на сайті za.gogolfest.org/program.

Довідка. Уперше GOGOLFEST пройшов у Києві 2007 року. Відтоді він відбувся в Києві, Маріуполі, Івано-Франківську, Вінниці, Херсоні та Дніпрі. Під час фестивалю до міста їде спеціальний потяг GOGOL Train – перший у Європі артпотяг.