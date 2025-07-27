Україна стала елементом світового дискурсу після 2022 року, - митець Онух

Про це заявив митець, арткуратор і письменник Єжи Онух в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Він відповів на питання, чи наблизилася Україна до європейської родини.

"Мені здається, що вона постійно наближується. Це величезний процес і багато елементів цього процесу давно вже почалися. Я вже досить довго живу, багато різних речей бачив. І коли бачу молодих людей, які думають, що до них нічого не було, то я знаю, що було. І це дуже важливо, що також треба розуміти, що ми всі завжди будуємо щось на якомусь фундаменті. Ми, очевидно, можемо собі вибирати цей фундамент. Тих можливостей є багато. Це не так, що тільки одна. І сила наша в тому, коли ми можемо до того, що вже було, добудувати щось нове. Але розуміти, що ми є частиною довгої історії. Ми маємо свій час і треба ним якнайкраще користатися", - сказав Онух.

Митець додав, що парадоксально також те, що через війну Україна стала елементом світового дискурсу, зокрема і в культурі.

"Світ почав звертати увагу на Україну, і в тому числі на культуру. Бо культура - це носій тих найглибших покладів того, що важливе. Щоб зрозуміти справді українців - треба зрозуміти їхню культуру. Хто вони? Чому вони такі? Чому діється так, що не можна їх справді побити? Тих бомб стільки летить, а наступного ранку вони йдуть на каву і живуть. Але треба також розуміти, щоб тут зацитувати історичного русина Енді Уорхола: "Українці мають тепер свої 15 хвилин. І треба про це пам'ятати". Що це - не вічно, що світ буде зацікавлений і Україною, і українською культурою", - сказав арткуратор.

На його думку, треба свідомо використати ті "15 хвилин", щоб сказати якнайбільше про себе: як ми хочемо і що ми хочемо.

"Увага світу є така мінлива. Сьогодні це, завтра - щось інше. Так, як і з новинами. Новини постійно міняються і не може бути, що ми будемо постійно в них. Є люди, які вміють це використати. А як уже використається це, то ми станемо справді частиною того, як ви кажете, європейського і світового дискурсу", - вважає Онух.

Він відповів на питання, чи Україна добре використовує ті "15 хвилин" і чи ми достатньо розповідаємо про свою культуру світові.

"Це певна наївність, коли ми вважаємо, що світ знає, розуміє і дуже цікавиться українською культурою. Світ нічим не цікавиться, по суті. Світ - це величезна турбулентність. І ми не є в жодному мейнстримі, ми є частиною багатьох процесів. Наша присутність в європейському контексті чи в європейській культурі є частиною великого "європейського меню". І хтось із цього «меню» може вибирати те, або те, або те. Так, як бачите, з кухнями. Є багато різних... Можете піти в такий ресторан, в такий ресторан, і казати, що цей ресторан не кращий від іншого, також не можна. Це є просто можливість. І коли ми там знову з'являємося з нашою пропозицією - чи це гастрономічна пропозиція, чи це культурна пропозиція, не має значення. Бо це все ж елемент культури. Це треба розуміти", - зазначив письменник.

Він наголосив, що культуру в цьому випадку треба розуміти, як набагато ширше явище, ніж так звану мистецьку культуру.

"Ми мусимо цей продукт донести. А маси, які вибирають, вони зацікавлені чимось дуже популярним. Тобто, треба мати продукт, який спрямований на різного глядача, читача, слухача і так далі", - підсумував Онух.