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Ukrainian Fashion Week 2024 повертається до Києва: чому це не лише про моду

Дар'я Тарасова
1 вересня, 2024 неділя
19:37
Культура UkrainianFashionWeek

Цієї осені Український тиждень моди вперше від початку повномасштабного вторгнення відбудеться в Києві. Еспресо пояснює, чому це повернення знакове і важливе для модної індустрії

Зміст

Зміст:

  • Що таке Ukrainian Fashion Week
  • Чому повернення Ukrainian Fashion Week 2024 до Києва - це важливо
  • Чим особливий UFW 2024: підтримка дизайнерів, фокус на сталий розвиток та віртуальні покази

Що таке Ukrainian Fashion Week

На початку осені, 1-4 вересня у Києві проходитиме 55-й сезон Ukrainian Fashion Week (UFW). Перший Український тиждень моди відбувся у 1997-му. Відтоді двічі на рік UFW збирає дизайнерів, модельєрів, баєрів, журналістів та модних ентузіастів з усього світу, щоб продемонструвати нові колекції українських брендів.

Ukrainian Fashion Week став першою професійною модною платформою в Україні та однією з перших у Східній Європі. За час свого існування UFW представив відвідувачам понад 100 дизайнерів, які отримали визнання на міжнародній арені, потрапивши у фокус закордонних ЗМІ та отримавши любов знаменитостей в усьому світі.

UkrainianFashionWeek

Фото: facebook

 

Чому повернення Ukrainian Fashion Week 2024 до Києва - це важливо

Цьогоріч Ukrainian Fashion Week уперше з початку повномасштабної війни відбудеться в Києві. Попередні чотири сезони проходили на подіумах міжнародних партнерів - у Лондоні, Копенгагені, Лос-Анджелесі, Лісабоні та інших містах в рамках ініціативи Support Ukrainian Fashion.

Повернення UFW до української столиці є сигналом для світу, що, попри всі складнощі війни, Київ може прийняти масштабну подію з відповідними заходами безпеки для учасників і гостей. Ukrainian Fashion Week 2024, до якого буде прикута увага всіх поціновувачів моди, - це заява про стійкість української модної індустрії. Це також спосіб показати світу, що Київ залишається культурним і творчим центром країни, розвиваючись навіть у часи війни. Сама ж Україна продовжує бути активним гравцем на світовій модній арені та підтримує високий рівень модних подій.

ukrainian fashion week

Фото: gettyimages

 

Проведення UFW у столиці України - це також підтримка місцевої модної спільноти - дизайнерів, модельєрів, виробників і всіх, хто залучений до організації модних заходів.

Чим особливий UFW 2024: підтримка дизайнерів, фокус на сталий розвиток та віртуальні покази

Безперечно, Ukrainian Fashion Week 2024 стане платформою для підтримки локальних дизайнерів, які продовжують працювати та творити, попри виклики війни та економічну нестабільність. На UFW цьогоріч пройдуть покази колекцій дизайнера і засновника бренду FROLOV Івана Фролова, відомого поєднанням розкоші й авангарду; бренду BEVZA дизайнерки Світлани Бевзи, що вирізняється сучасним мінімалізмом, чистими лініями та елегантним кроєм, бренду Jean Gritsfeldt від Жана Гріцфельдта, який має артистичний підхід та експериментальні колекції, що поєднують моду та перформанс; бренду PODOLYAN від Володимира Подоляна, який поєднує класику та сучасні елементи у своїх колекціях.

55-й сезон буде присвячений темі сталого розвитку та екологічної відповідальності в моді. Багато брендів, які представлять свої колекції протягом 1-4 вересня, зосереджуються на використанні екологічних матеріалів, повторному використанні тканин та інноваційних технологіях, які зменшують негативний вплив на навколишнє середовище.

Бренд KSENIASCHNAIDER дизайнерки Ксенії Шнайдер часто використовує перероблені матеріали, особливо в роботі з денімом. Колекції KSENIASCHNAIDER представляють джинсовий одяг, виготовлений із залишків тканини. Засновниця бренду LITKOVSKA Лілія Літковська активно працює з екологічними матеріалами та відома використанням натуральних тканин і технік, які мінімізують кількість відходів. Бренд PASKAL Юлії Паскаль також приділяє увагу сталому розвитку. Дизайнерка створює колекції, дотримуючись принципів відповідального споживання. Анна Октябрь у своїх колекціях бренду ANNA OCTOBER робить акцент на використанні органічних та перероблених матеріалів.

ukrainian fashion week

Фото: gettyimages

 

Ukrainian Fashion Week 2024 представить і молодих дизайнерів. У програмі заплановані спеціальні покази та конкурси для нових облич у модній індустрії, а також можливість отримати гранти.

UFW SS25 продовжить тенденцію до диджиталізації, яка активно впроваджувалася під час пандемії коронавірусу. На заході плануються онлайн-покази та візуальні майстер-класи.

Особлива увага буде приділена співпраці із зарубіжними дизайнерами та модними будинками. У рамках ініціативи Support Ukrainian Fashion українські дизайнери представлять колекції у Берліні, Копенгагені, Будапешті та інших європейських модних столицях, що дасть можливість показати світові українську моду та інтегрувати її у глобальний контекст.

Трендом усіх сезонів залишається благодійність. Команди брендів, гості показів, партнери UFW 2024 поставили перед собою амбітну благодійну мету — зібрати 4 млн грн на обладнання для паліативного відділення реабілітаційної клініки Святенко на Київщині. Для цього UFW запланував благодійні продажі, розіграші, а самі бренди відкрили й власні допоміжні банки.
 

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