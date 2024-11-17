Українська правозахисниця Ольга Гейко стала лауреаткою "Нагороди Пам'яті народів"

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Приєднавшись до кампанії із захисту організаторів групи Миколи Матусевича і Мирослава Мариновича, Ольга Гейко писала заяви та скарги у прокуратуру і КДБ, зустрічалась із московськими правозахисниками Петром Григоренком та Тетяною Великановою, регулярно передавала інформацію про хід справи на Захід.

Через цю діяльність та після відмови від радянського громадянства правозахисницю 12 березня 1980 року заарештували. Її обвинувачували у "поширенні завідомо неправдивих вигадок, що паплюжать радянський державний і суспільний лад".

Ольга Гейко відбувала ув’язнення у таборах 6 років і повернулась до Києва навесні 1986 року. Спершу не могла отримати прописку та влаштуватись на роботу, а потім почала розклеювати афіші. Відновила зв'язок із середовищем інакодумців.



Разом із колишніми політв'язнями Сергієм Набокою, Леонідом Мілявським, Ларисою Лохвицькою та Інною Чернявською вирішили скористатися пом'якшенням режиму в період Перебудови та організувати масовий просвітницький захід, на якому розповідали про реальне становище української культури та вирішили об'єднатись у незалежну громадську організацію, першу в Києві.

Так, у серпні 1987 року виник Український культурологічний клуб (УКК), першим публічним виходом якого стала акція до других роковин Чорнобильської трагедії.

Церемонія нагородження лауреатки відбудеться 17 листопада о 21:00.

Довідково. "Нагорода Пам'яті народів" - проєкт чеської громадської організації Post Bellum у співпраці з суспільними мовниками Чехії, Словаччини та України. Премію вручають особистостям, які своїм життям довели, що честь, свобода та людська гідність - не порожні слова.