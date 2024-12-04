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Українську писанку визнали культурним надбанням людства

Олена Будько
4 грудня, 2024 середа
00:32
Культура

Українську традицію і мистецтво оздоблення яєць визнали культурним надбанням людства

Зміст

Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

Перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць" включили до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства у вівторок, 3 грудня, на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, що триває у столиці Парагваю місті Асунсьйон. 

Заявку Україна подавало спільно з Естонією, а робота над номінацією розпочалася ще 2017 року.  Її основу становлять три елементи. Два з них включені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України – "Українська писанка: традиція і мистецтво", що об’єднує спільноти з усіх областей України, та "Традиція гуцульської писанки". Ще один елемент – "Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць" – включений до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.

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"Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам’ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці – носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи залишаємося незламними. Включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО тому доказ. Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об’єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність", – зазначив у відеозверненні міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

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Довідково. На сьогодні у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства – 611 елементів, що відповідають 5 регіонам і 140 державам-учасницям Конвенції. Від України до цього списку включено 

  • "Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості" (2013 року)
  • "Традицію Косівської мальованої кераміки" (2019) 
  • "Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього" (2021)
Теги:
Новини
Світ
Україна
Естонія
писанкарство
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