Україну на Дитячому Євробаченні - 2025 представить Софія Нерсесян з піснею "Мотанка"

Нею стала Софія Нерсесян, передає проєкт суспільного мовника "Євробачення Україна".

Журі присудуло їй 5 балів, глядачі - 6. Таким чином вона набрала найбільшу кількість балів, а саме 11, випередивши своїх основних суперників: дует Злати Іванів та Владислава Васицького, Ольгу Нестерко, Ангеліну Глогусь, Лікерію Чирву та Всеволода Скриму.

Дівчина виконує пісню "Мотанка".

Що відомо про Софію Нерсесян

"Десятирічна учасниця з Києва. Волонтерка, активно бере участь у благодійних концертах. Має вірменсько-українське походження. Учасниця лонглиста Нацвідбору на Дитяче Євробачення – 2024. Каже, що коли місто засинає, то Софія загадує бажання — виступати на сцені Дитячого Євробачення. І впевнена: якщо дуже-дуже мріяти, то мрія обов’язково здійсниться", - можна дізнатися про неї сайті Українського Дитячого Євробачення.

Пісня "Мотанка" — про найпотужніший український оберіг, який матері при народженні дарують своїм дітям. А під час війни це набуває ще більшої сили, бо існує легенда, що коли небезпека наближається до дитини — у мотанки світяться ниточки. Пісня-маніфест про допомогу від всіх дітей України захистити їхні життя. Пісню створила Світлана Тарабарова.