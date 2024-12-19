Укрпошта анонсувала випуск марок "Нова радість стала" з витинанкою, присвячених традиціям Різдва
Укрпошта випускає 5 марок "Нова радість стала" з особливим різдвяним оформленням, які можна буде придбати з 24 грудня онлайн, у відділеннях та філателістичних крамницях
Про це повідомляється в телеграм-каналі Укрпошти.
Укрпошта оголосила про поштовий випуск "Нова радість стала" з особливим оформленням. На марці зображена витинанка, що оповідає про традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені водять Козу, а українські воїни захищають нашу свободу, наші свята й звичаї.
У поштовому блоці 5 марок: "Колядники", "Волхви", "Різдво Христове", "Різдвяний вертеп", "Українські воїни". Марки вже можна передзамовити, а 24 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.
Фото: Укрпошта
Як зазначили в Укрпошті, 1991 року, після численних радянських заборон та намагань знищити традицію й пам’ять про неї, на Софіївській площі в Києві пролунало: "Нова радість стала". Тоді українська колядка розлилася своєю землею для своїх людей, повернувши Різдво. І зараз, у часи найбільшої війни на континенті з тим самим ворогом, що й століття тому, завдяки Силам Оборони Різдво теж прийде в наші домівки.
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