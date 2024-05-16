Укрпошта презентувала марки зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки
До Дня вишиванки Укрпошта презентувала дві нові марки: зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки
На презентації марки в Києві побувала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Фото: Катерина Галко
"Кримська" марка представлена жіночою головною шаллю "марама" середини 19 ст. Вона виконана у традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq (кримськотатарською "к’аснак") із використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну.
Фото: Катерина Галко
Харківщина на марці представлена фрагментом вишивки жіночої сорочки 19 ст., на рукавах якої зображені півники – символ сонця, світла та пробудження життя.
Фото: Катерина Галко
За ескізи марок використали зразки стародавніх вишиванок, які надав Національний музей українського народного декоративного мистецтва. Спецпогашення марок триватиме 2 дні. 16 травня офіційний запуск відбувся в артхабі Укрпошти в Києві, а вже завтра, 17 травня, марку зі зразком харківської вишивки погасять у Харкові.
Тираж обох видів марок – 800 000 примірників.
- Укрпошта анонсувала до Дня вишиванки випуск двох особливих марок.
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