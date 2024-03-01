Уряд присудив премію Лесі Українки за 2023 рік трьом митцям

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Вказано, що у номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" премію імені Лесі Українки отримав письменник Андрій Кокотюха за книжку "Врятувати березень". У категорії "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" нагородили художника Олександра Продана за художнє оформлення книжки "Дім".

Премію у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" вручили режисерці-постановниці Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки Катерині Лук’яненко за створення вистави "Хто росте в саду".

"Літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва - особлива категорія, адже вона впливає на формування майбутніх поколінь українців. МКІП вітає переможців та бажає натхнення творити й розвиватися далі. Попри те, що ворог хоче забрати дитинство у наших дітей, вони проявляють неабияку стійкість. Ми маємо підтримувати їх, сприяти розвитку та просто робити їхнє дитинство щасливішим, наскільки це можливо", - наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Довідково. Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва запровадили 2007 року. Її присуджують за твори, які сприяють вихованню молодого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.

Визначає лавреатів Комітет із присудження премії, а Мінкульт подає узгоджені пропозиції до Кабміну. Розмір грошової частини премії за перемогу у кожній із номінацій – 20 тисяч гривень.