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Уряд присудив премію Лесі Українки за 2023 рік трьом митцям

1 березня, 2024 п'ятниця
18:06
Культура Андрій Кокотюха

Уряд у п'ятницю, 1 березня, присудив трьом митцям премії Кабінету Міністрів імені Лесі Українки за 2023 рік за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики. 

Вказано, що у номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" премію імені Лесі Українки отримав письменник Андрій Кокотюха за книжку "Врятувати березень". У категорії "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" нагородили художника Олександра Продана за художнє оформлення книжки "Дім". 

Премію у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" вручили режисерці-постановниці Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки Катерині Лук’яненко за створення вистави "Хто росте в саду". 

"Літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва - особлива категорія, адже вона впливає на формування майбутніх поколінь українців. МКІП вітає переможців та бажає натхнення творити й розвиватися далі. Попри те, що ворог хоче забрати дитинство у наших дітей, вони проявляють неабияку стійкість. Ми маємо підтримувати їх, сприяти розвитку та просто робити їхнє дитинство щасливішим, наскільки це можливо", - наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. 

Довідково. Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва запровадили 2007 року. Її присуджують за твори, які сприяють вихованню молодого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання. 

Визначає лавреатів Комітет із присудження премії, а Мінкульт подає узгоджені пропозиції до Кабміну. Розмір грошової частини премії за перемогу у кожній із номінацій – 20 тисяч гривень.

  • Раніше премію Лесі Українки отримали письменниця Олеся Мамчич за книжку "Як правильно ревіти?", художниця Оксана Садовенко за оригінальне художнє оформлення книжки "Ти і Малевич" та режисерка-постановниця Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові Ірина Ципіна за створення вистави "Пливе човен".
Теги:
Суспільство
Україна
мистецтво
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1 березня
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