Оголошено лавреатів премії Лесі Українки за 2022 рік

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" премію імені Лесі Українки отримала письменниця Олеся Мамчич за книжку "Як правильно ревіти?".

У категорії "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" нагородили художницю Оксану Садовенко за оригінальне художнє оформлення книжки "Ти і Малевич".

Премію у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" вручили Ірині Ципіній, режисерці-постановниці Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові, за створення вистави "Пливе човен".

"Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва присуджують за твори, які сприяють вихованню молодого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання", - зазначили в пресслужбі Мінкульту.

Визначає лавреатів Комітет із присудження премії, а Мінкульт подає узгоджені пропозиції до Кабміну. Цьогоріч премію присудили у 3 номінаціях. Розмір грошової частини премії за перемогу у кожній із номінацій – 20 тисяч гривень.