Оголошено лавреатів премії Лесі Українки за 2022 рік
Премія Лесі Українки оголосила лавреатів, нагороджених за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва 2022 року. Уряд присудив премію трьом жінкам
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" премію імені Лесі Українки отримала письменниця Олеся Мамчич за книжку "Як правильно ревіти?".
У категорії "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" нагородили художницю Оксану Садовенко за оригінальне художнє оформлення книжки "Ти і Малевич".
Премію у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" вручили Ірині Ципіній, режисерці-постановниці Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові, за створення вистави "Пливе човен".
"Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва присуджують за твори, які сприяють вихованню молодого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання", - зазначили в пресслужбі Мінкульту.
Визначає лавреатів Комітет із присудження премії, а Мінкульт подає узгоджені пропозиції до Кабміну. Цьогоріч премію присудили у 3 номінаціях. Розмір грошової частини премії за перемогу у кожній із номінацій – 20 тисяч гривень.
- 25 лютого Україна відзначила 152 роки з дня народження Лесі Українки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе