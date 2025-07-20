"Усі глядачі повертаються": актор Хостікоєв про роботу театру під час тривог
Коли лунає сирена, у нас повний зал, люди виходять, і чекають, поки закінчиться ця сирена
Про це заявив актор та Народний артист України Анатолій Хостікоєв в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.
"Коли лунає сирена, у нас повний зал, люди виходять, і чекають, поки закінчиться ця сирена. Ідуть, скажімо, в метро, там є на Хрещатику. І що цікаво, от, скажімо, сирена 45 хвилин, і всі повертаються глядачі. Були такі моменти, що десь годину була сирена і нам вже сказали, що вистава навряд чи буде, давай, розходьтесь акторам", - розповів він.
Хостікоєв додав, що вони вже виходять, а глядачі повертаються з квітами і кажуть: "Як? Ми хочемо подивитися".
"Отже, людям потрібна ця історія. Отже, не ми не можемо відмовити в цьому і собі, і глядачам. Адже у нас є вистави і драматичні, є трагедії, але є й комедії. І іноді я дозволяю собі, я ж бачу, як глядач реагує. Я ставлю питання, кажу: "Нам часто говорять, що навряд чи нам потрібно грати комедію. Скажіть, ви вважаєте, потрібно нам комедію зараз". І зал відповідає, що: "Так, нам це необхідно", - підсумував актор.
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