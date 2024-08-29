Відвідувачі без одягу, але у взутті: у Марселі відкрили виставку присвячену оголеності
У Музеї європейських та середземноморських цивілізацій у Марселі запрацювала виставка натуристів: відвідувачі можуть прийти без одягу, але повинні бути у взутті
Про це інформує The Guardian.
На виставці представлено 600 фотографій, фільмів, журналів, картин, скульптур та інших творів мистецтва з натуристських спільнот, а також державних і приватних колекцій Франції та Швейцарії.
"Франція є провідним світовим туристичним напрямком для натуристів: її помірний клімат і наявність трьох морів сприяли створенню спільнот, які - за винятком Швейцарії - мають мало реальних аналогів в інших країнах Європи, де натуризм практикується більш вільно, поза межами усталених спільнот", - зазначають у музеї.
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Вказано, що раз на місяць відвідувачі можуть прийти у музей голими, за винятком взуття: проти босих ніг заперечень не мають, але взуття є запобіжним засобом проти скалок з музейної підлоги.
Відповідаючи на запитання, чи обов'язково відвідувачам бути оголеними, представник музею сказав, що "логічно, щоб ті, хто бронює квитки, були певною мірою роздягненими".
"Будь-хто, хто хоче відвідати виставку повністю одягненим у ці години, може вважатися трохи дивним", - сказав він.
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