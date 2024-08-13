Музей історії Києва презентує роботи 25 українських художників у новому проєкті

У музеї побувала кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Проєкт "Київ Багряний" презентує близько 40 робіт 25 українських художників. Ці твори взяті з фондів музею, приватних та авторських колекцій. В експозиції представлені картини Ганни Криволап, Сергія Шишка, Віктора Зарецького, Олександра Дубовика, Антона Логова й інших.

Антон Логов представив на виставці три свої роботи, написані олією та акрилом, – "Голосіївський ліс", "Ботанічний сад Гришка" та "Осінь на Подолі".

"Минулого року я писав багато осінніх картин, осінь була красива і хотілося взяти від природи цю енергію. Дуже гарні були моменти. Не можу сказати, що щоосені так пишу, а торік вдалося створити вдалі роботи, які можна представляти на виставку", – розповів він в ексклюзивному коментарі Еспресо.

Художник вважає, що такі виставки потрібно відвідувати, надто у складні часи.

"На таких виставках ти впізнаєш якісь мотиви й дивишся на них по-іншому. ... Треба ловити ці моменти. Мені подобається писати природу, вважаю, що це енергія життя, яка підтримує людину. Особливо в такі важкі часи, як переживає зараз Україна", – зазначив він.

Ознайомитися з роботами митців можна до 20 жовтня.