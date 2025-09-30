Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Вийшла збірка "Драма Панорама 2024", до якої увійшли найкращі сучасні українські пʼєси року

Дар'я Тарасова
30 вересня, 2025 вiвторок
15:38
Культура

Антологія зібрала вісім п’єс-переможниць п’яти конкурсів. Шість із цих восьми текстів написані військовими. Перший том збірки увійшов до списку найкращих за версією ПЕН

Зміст

Про це Еспресо повідомили у команді проєкту.

Побачив світ другий том щорічної антології "Драма Панорама", яка презентує виключно ті сучасні українські п’єси, що протягом року перемогли на національних і міжнародних драматургічних конкурсах. Перший том увійшов до списку найкращих українських книжок 2024 року за версією ПЕН у категорії "Українська драматургія".

Антологія за 2024 рік зібрала вісім п’єс-переможниць п’яти конкурсів минулого року: "Тиждень актуальної п’єси", "Липневий мед", Eurodram, TAW та Конкурс короткої драми. Шість із цих восьми текстів написані військовими, що робить антологію не лише літературним явищем, а й унікальним документом часу.

До антології увійшли п’єси "Баланс" і "Військова мама" Аліни Сарнацької, "Параскева" Ольги Мацюпи, "Мааа, болить!" Юрка Вовкогона та Григорія Семенчука, "Бункер. Я вже нічого не боюся" Богдана Адаменка, "Привиди у гілках" Валерія Пузіка, "Птах на горищі" Олега Михайлова та "Нью-Йорк, +38" Олександра Жугана.

фото: надане пресслужбою

"Тексти, представлені у цій збірці, фіксують новий рівень розвитку нашої драматургії, її художнього освоєння дійсності, її дорослішання", - написала у передмові до антології Жанна Бортнік, докторка філологічних наук, професорка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Антологія випущена спільними зусиллями харківського Театру на Жуках та видавця Олександра Савчука, відомого вимогливістю до поліграфічної якості та увагою до деталей. Упорядник збірки, драматург і співзасновник Театру на Жуках Дмитро Терновий зазначив, що серед ідей видання - не лише поширення найкращих сучасних п’єс, але і повернення драматургії статусу частини загального літературного процесу.

"Саме тому ми хочемо, щоб читач отримав п’єси у вигляді якісної книги: звідси тверда палітурка, білий папір, сучасний дизайн верстки, стильне художнє оформлення", - уточнив він.

Антологія "Драма Панорама" — перша українська драматургічна збірка, яка задекларувала себе як щорічне видання, сформоване за принципом об’єднання текстів-переможців всіх фахових конкурсів року. Перший том — "Драма Панорама 2023" — увійшов до списку найкращих українських книжок 2024 року за версією ПЕН у категорії "Українська драматургія".
 

Новини
Україна
Харків
Київ
