ВВС Україна оголосила конкурс "Читач року": як взяти участь

Про це йдеться на сайті видання.

У конкурсі "Читач року" можуть брати участь позитивні чи негативні рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року BBC-2024, Дитячої Книги року BBC-2024 та Книги року BBC-Есеїстика-2024.

Журі конкурсу складе короткий список рецензій, поданих на премію та визначить серед них найкращі. Переможець отримає у подарунок електронну книжку Kindle.

Як взяти участь

Рецензію потрібно надіслати електронною поштою на адресу [email protected] з 2 листопада до 23:59 2 грудня 2024 року, із зазначеною темою "Читацька рецензія".

"Надіслати рецензію може будь-який резидент України, окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку. У конкурсі також не можуть брати участь працівники BBC, близькі родичі працівників BBC чи будь-кого іншого, пов'язаного з премією", - йдеться в повідомленні.

У виданні зазначили, що рецензія має бути написана українською мовою і мати обсяг від 500 до 1 000 слів. Текст має бути оригінальною роботою автора і не порушувати копірайту чи інших прав третьої сторони.