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Головна Культура "Лемберґ: мамцю, ну не плач" Олени Чернінької потрапила до довгого списку Книги року ВВС-2024

"Лемберґ: мамцю, ну не плач" Олени Чернінької потрапила до довгого списку Книги року ВВС-2024

Дар'я Тарасова
28 жовтня, 2024 понедiлок
17:07
Культура Презентація книжки Олени Чернінької "Лемберґ: мамцю, ну не плач"

ВВС Україна оприлюднили 40 видань, які потрапили в довгі списки літературної премії Книга року ВВС - 2024, Книга року ВВС-Есеїстика - 2024 та Дитяча Книга року ВВС - 2024

Зміст

Про це повідомляє ВВС Україна.

ВВС Україна визначила довгі списки літературної премії "Книга року". До трьох категорій увійшли 40 творів зі 154, які видавництва подали на конкурс.

До лонгліста в номінації "Книга року ВВС - 2024" потрапили 15 видань:

  • Катерина Бабкіна. "Мам, пам’ятаєш?" – Київ: Білка, 2024
  • Павло Паштет Белянський. "Битись не можна відступити". – Харків: Віват, 2024
  • Олена Демір. "Анфілада". – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Наталка Доляк. "Як її не любити". – Київ: Темпора, 2024
  • Марина Єщенко. "Хороша пам’ять". – Харків: ВД "Фабула", 2024
  • Юлія Ілюха. "Мої жінки / My women". – Київ: Білка, 2024
  • Маркіян Камиш. "Хазяїн". – Харків: Фоліо, 2024
  • Олег Костюк. "Страйколоми" (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2024
  • Сергій Лущик. Ermetismo. – Київ: Темпора, 2024
  • Степан Процюк. "Пан. Роман про Євгена Чикаленка". – Брустури: Дискурсус, 2024
  • Валерій Пузік. "Мисливці за щастям: збірка воєнної прози". – Харків: Віват, 2024
  • Галина Тарасенко. "Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе". – Київ: ВД "Орландо", 2024
  • Наталя Тисовська. "Справа про чорну ропу". – Київ: Нора-Друк, 2024
  • Фоззі. "Хеві-метал". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
  • Артем Чех. Song of the Open Road ("Пісня відкритого шляху"). – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

У довгому списку премії "Дитяча Книга року ВВС  - 2024" опинилися 14 видань:

  • Анна Багряна. "Годинник Аріадни". – Тернопіль: Богдан, 2023
  • Ганна Булгакова. "Кози з носа та інші копалини в мені". – Харків: Ранок, 2024
  • Христя Венгринюк. "Моя мама – гора". – Харків: Віват, 2024
  • Олександр Гаврош. "Фортель і Мімі: майже казкова історія". – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Вікторія Задорська. "Скелети з шафи моєї бабці". – Брустури: Дискурсус, 2024
  • Василь Карп’юк. "Чудернацька карпатська історія". – Брустури: Дискурсус, 2024
  • Марина Макущенко. "Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
  • Леся Мовчун. "Як виростити супербабусю?" – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024
  • Грася Олійко. "І ніякі це не вигадки!" – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
  • Сергій Пантюк. "Фікус Бенджамін розповідає про щастя". – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Ростислав Попський. "Зірка шукає море". – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
  • Світлана Ройз. "Сміховисько". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
  • Ольга Саліпа. "Скарби у скриньці з різдвяного печива". – Харків: Фоліо, 2023

  • Уляна Чуба. "Король-малюк". – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024


    До довгого списку премії "Книга року ВВС-Есеїстика - 2024" увійшли 11 видань:

  • Станіслав Асєєв. "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала". – Київ: Чорна Гора, 2024
  • Максим Беспалов. "У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію". – Львів: Локальна історія, 2024
  • Ольга Карі. "Та що ти знаєш про війну?!" – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024
  • Таня Касьян. "Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни". – Київ: Лабораторія, 2024
  • Мирослав Лаюк. "Бахмут". – Київ: Українер, 2023
  • Андрій Любка. "Війна з тильного боку". – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024
  • Марічка Паплаускайте. "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці". – Київ: Лабораторія, 2024
  • Максим Розенфельд. "Фасади. Харків". – Харків: АССА, 2024
  • Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024
  • Антон Санченко. "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря". – Тернопіль: Богдан, 2024
  • Олена Чернінька. "Лемберґ: мамцю, ну не плач". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
Віталій Чепинога, блогер
Віталій Чернецький, професор Канзаського університету
Марта Шокало, головна редакторка BBC Україна

Фінал конкурсу "Книга року ВВС - 2024" відбудеться 12 грудня 2024 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента 1 тис. фунтів. Видавці книжок-переможниць у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії "Книга року ВВС" на наступних виданнях.

 

Теги:
Суспільство
BBC
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