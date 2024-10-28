"Лемберґ: мамцю, ну не плач" Олени Чернінької потрапила до довгого списку Книги року ВВС-2024
ВВС Україна оприлюднили 40 видань, які потрапили в довгі списки літературної премії Книга року ВВС - 2024, Книга року ВВС-Есеїстика - 2024 та Дитяча Книга року ВВС - 2024
Про це повідомляє ВВС Україна.
ВВС Україна визначила довгі списки літературної премії "Книга року". До трьох категорій увійшли 40 творів зі 154, які видавництва подали на конкурс.
До лонгліста в номінації "Книга року ВВС - 2024" потрапили 15 видань:
- Катерина Бабкіна. "Мам, пам’ятаєш?" – Київ: Білка, 2024
- Павло Паштет Белянський. "Битись не можна відступити". – Харків: Віват, 2024
- Олена Демір. "Анфілада". – Тернопіль: Богдан, 2024
- Наталка Доляк. "Як її не любити". – Київ: Темпора, 2024
- Марина Єщенко. "Хороша пам’ять". – Харків: ВД "Фабула", 2024
- Юлія Ілюха. "Мої жінки / My women". – Київ: Білка, 2024
- Маркіян Камиш. "Хазяїн". – Харків: Фоліо, 2024
- Олег Костюк. "Страйколоми" (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2024
- Сергій Лущик. Ermetismo. – Київ: Темпора, 2024
- Степан Процюк. "Пан. Роман про Євгена Чикаленка". – Брустури: Дискурсус, 2024
- Валерій Пузік. "Мисливці за щастям: збірка воєнної прози". – Харків: Віват, 2024
- Галина Тарасенко. "Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе". – Київ: ВД "Орландо", 2024
- Наталя Тисовська. "Справа про чорну ропу". – Київ: Нора-Друк, 2024
- Фоззі. "Хеві-метал". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
- Артем Чех. Song of the Open Road ("Пісня відкритого шляху"). – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024
У довгому списку премії "Дитяча Книга року ВВС - 2024" опинилися 14 видань:
- Анна Багряна. "Годинник Аріадни". – Тернопіль: Богдан, 2023
- Ганна Булгакова. "Кози з носа та інші копалини в мені". – Харків: Ранок, 2024
- Христя Венгринюк. "Моя мама – гора". – Харків: Віват, 2024
- Олександр Гаврош. "Фортель і Мімі: майже казкова історія". – Тернопіль: Богдан, 2024
- Вікторія Задорська. "Скелети з шафи моєї бабці". – Брустури: Дискурсус, 2024
- Василь Карп’юк. "Чудернацька карпатська історія". – Брустури: Дискурсус, 2024
- Марина Макущенко. "Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
- Леся Мовчун. "Як виростити супербабусю?" – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024
- Грася Олійко. "І ніякі це не вигадки!" – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
- Сергій Пантюк. "Фікус Бенджамін розповідає про щастя". – Тернопіль: Богдан, 2024
- Ростислав Попський. "Зірка шукає море". – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
- Світлана Ройз. "Сміховисько". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
- Ольга Саліпа. "Скарби у скриньці з різдвяного печива". – Харків: Фоліо, 2023
Уляна Чуба. "Король-малюк". – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024
До довгого списку премії "Книга року ВВС-Есеїстика - 2024" увійшли 11 видань:
- Станіслав Асєєв. "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала". – Київ: Чорна Гора, 2024
- Максим Беспалов. "У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію". – Львів: Локальна історія, 2024
- Ольга Карі. "Та що ти знаєш про війну?!" – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024
- Таня Касьян. "Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни". – Київ: Лабораторія, 2024
- Мирослав Лаюк. "Бахмут". – Київ: Українер, 2023
- Андрій Любка. "Війна з тильного боку". – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024
- Марічка Паплаускайте. "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці". – Київ: Лабораторія, 2024
- Максим Розенфельд. "Фасади. Харків". – Харків: АССА, 2024
- Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024
- Антон Санченко. "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря". – Тернопіль: Богдан, 2024
- Олена Чернінька. "Лемберґ: мамцю, ну не плач". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024
Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:
Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
Віталій Чепинога, блогер
Віталій Чернецький, професор Канзаського університету
Марта Шокало, головна редакторка BBC Україна
Фінал конкурсу "Книга року ВВС - 2024" відбудеться 12 грудня 2024 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента 1 тис. фунтів. Видавці книжок-переможниць у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії "Книга року ВВС" на наступних виданнях.
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