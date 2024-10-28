"Лемберґ: мамцю, ну не плач" Олени Чернінької потрапила до довгого списку Книги року ВВС-2024

Про це повідомляє ВВС Україна.

ВВС Україна визначила довгі списки літературної премії "Книга року". До трьох категорій увійшли 40 творів зі 154, які видавництва подали на конкурс.

До лонгліста в номінації "Книга року ВВС - 2024" потрапили 15 видань:

Катерина Бабкіна. "Мам, пам’ятаєш?" – Київ: Білка, 2024

Павло Паштет Белянський. "Битись не можна відступити". – Харків: Віват, 2024

Олена Демір. "Анфілада". – Тернопіль: Богдан, 2024

Наталка Доляк. "Як її не любити". – Київ: Темпора, 2024

Марина Єщенко. "Хороша пам’ять". – Харків: ВД "Фабула", 2024

Юлія Ілюха. "Мої жінки / My women". – Київ: Білка, 2024

Маркіян Камиш. "Хазяїн". – Харків: Фоліо, 2024

Олег Костюк. "Страйколоми" (переклад з рос.). – Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2024

Сергій Лущик. Ermetismo. – Київ: Темпора, 2024

Степан Процюк. "Пан. Роман про Євгена Чикаленка". – Брустури: Дискурсус, 2024

Валерій Пузік. "Мисливці за щастям: збірка воєнної прози". – Харків: Віват, 2024

Галина Тарасенко. "Колишнім не читати, або Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе". – Київ: ВД "Орландо", 2024

Наталя Тисовська. "Справа про чорну ропу". – Київ: Нора-Друк, 2024

Фоззі. "Хеві-метал". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Артем Чех. Song of the Open Road ("Пісня відкритого шляху"). – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

У довгому списку премії "Дитяча Книга року ВВС - 2024" опинилися 14 видань:

Анна Багряна. "Годинник Аріадни". – Тернопіль: Богдан, 2023

Ганна Булгакова. "Кози з носа та інші копалини в мені". – Харків: Ранок, 2024

Христя Венгринюк. "Моя мама – гора". – Харків: Віват, 2024

Олександр Гаврош. "Фортель і Мімі: майже казкова історія". – Тернопіль: Богдан, 2024

Вікторія Задорська. "Скелети з шафи моєї бабці". – Брустури: Дискурсус, 2024

Василь Карп’юк. "Чудернацька карпатська історія". – Брустури: Дискурсус, 2024

Марина Макущенко. "Таємне життя дивозвірів Марії Примаченко". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Леся Мовчун. "Як виростити супербабусю?" – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024

Грася Олійко. "І ніякі це не вигадки!" – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Сергій Пантюк. "Фікус Бенджамін розповідає про щастя". – Тернопіль: Богдан, 2024

Ростислав Попський. "Зірка шукає море". – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

Світлана Ройз. "Сміховисько". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Ольга Саліпа. "Скарби у скриньці з різдвяного печива". – Харків: Фоліо, 2023

Уляна Чуба. "Король-малюк". – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024

До довгого списку премії "Книга року ВВС-Есеїстика - 2024" увійшли 11 видань:

Станіслав Асєєв. "Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала". – Київ: Чорна Гора, 2024

Максим Беспалов. "У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію". – Львів: Локальна історія, 2024

Ольга Карі. "Та що ти знаєш про війну?!" – Київ: ВГ "Ще одну сторінку", 2024

Таня Касьян. "Наше. Спільне. Як зберегти в собі людину під час і після війни". – Київ: Лабораторія, 2024

Мирослав Лаюк. "Бахмут". – Київ: Українер, 2023

Андрій Любка. "Війна з тильного боку". – Чернівці: Меридіан Черновіц, 2024

Марічка Паплаускайте. "Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці". – Київ: Лабораторія, 2024

Максим Розенфельд. "Фасади. Харків". – Харків: АССА, 2024

Юрій Рокецький. "Всьо чотко!" Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни". – Київ: Наш Формат, 2024

Антон Санченко. "На чорноморській хвилі: 33 століття копаного моря". – Тернопіль: Богдан, 2024

Олена Чернінька. "Лемберґ: мамцю, ну не плач". – Львів: Видавництво Старого Лева, 2024

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

Віталій Чепинога, блогер

Віталій Чернецький, професор Канзаського університету

Марта Шокало, головна редакторка BBC Україна

Фінал конкурсу "Книга року ВВС - 2024" відбудеться 12 грудня 2024 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквівалента 1 тис. фунтів. Видавці книжок-переможниць у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії "Книга року ВВС" на наступних виданнях.