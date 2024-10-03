YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували спільну пісню "На нічному небі"

Про це артисти повідомили в соцмережах.

Українські музиканти Святослав Вакарчук та YAKTAK 3 жовтня представили нову премʼєру. Композиція "На нічному небі" стала першою спільною піснею артистів.

"Раніше ми дуже часто грали пісні ОЕ в компаніях під гітару. Пам'ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа, на Atlas, Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом. Сказати, що я був у шоку — це не сказати нічого", - поділився 19-річний артист.

Після цього YAKTAK і Вакарчук вирішили записати спільну пісню, щоб "увіковічити цю синергію".

Пісня "На нічному небі" поєднує композиції YAKTAK "Уночі" та гурту "Океан Ельзи" "На небі".



