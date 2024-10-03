YAKTAK та Святослав Вакарчук презентували спільну пісню "На нічному небі"
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук та Ярослав Карпук, більш відомий під сценічним іменем YAKTAK, випустили пісню "На нічному небі", яка поєднує "Уночі" та "На небі"
Про це артисти повідомили в соцмережах.
Українські музиканти Святослав Вакарчук та YAKTAK 3 жовтня представили нову премʼєру. Композиція "На нічному небі" стала першою спільною піснею артистів.
"Раніше ми дуже часто грали пісні ОЕ в компаніях під гітару. Пам'ятаю, в ті моменти я уявляв, як колись познайомлюся зі Святославом Вакарчуком і, можливо, заспіваю разом із ним. Цього літа, на Atlas, Святослав був на нашому виступі, і ми експромтом заспівали разом. Сказати, що я був у шоку — це не сказати нічого", - поділився 19-річний артист.
Після цього YAKTAK і Вакарчук вирішили записати спільну пісню, щоб "увіковічити цю синергію".
Пісня "На нічному небі" поєднує композиції YAKTAK "Уночі" та гурту "Океан Ельзи" "На небі".
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