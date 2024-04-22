Зал слави рок-н-ролу оголосив імена нових зірок, які стали його учасниками у 2024 році

Про це пише CNN.

Нових артистів, які увійдуть у Зал слави рок-н-ролу в 2024 році, оголосили в ефірі шоу American Idol, під час епізоду Rock & Roll Hall of Fame Night ("Вечір слави рок-н-ролу"). Зал слави рок-н-ролу — це музей і організація в Клівленді, США, присвячені найвідомішим і найвпливовішим діячам епохи рок-н-ролу: виконавцям, продюсерам й іншим особистостям, що зробили значний внесок у розвиток музичної індустрії.

У категорії "Виконавці" цього року пройшли Мері Джей Блайдж, Шер, Дейв Метьюз Бенд, гурт Foreigner, Пітер Фремптон, гурт Kool & The Gang, Оззі Осборн і гурт A Tribe Called Quest.

Лауреатами нагороди Musical Excellence Award стали Джиммі Баффет, MC5, Діонн Ворвік і Норман Вітфілд.

Як зазначили організатори, членів Залу слави рок-н-ролу обрали серед номінантів, оголошених на початку цього року. Їх відзначили за "створення музики, оригінальність, значущість і вплив, що змінив курс рок-н-ролу".

Серед номінантів цього року були Сінейд О’Коннор, Ленні Кравіц і Мерая Кері. Отримати право бути номінованим на потрапляння у Зал слави рок-н-ролу мають виконавці або гурт, які випустили свій перший комерційний запис щонайменше за 25 років до того, як подалися на номінацію.

Церемонія введення в Зал слави рок-н-ролу 2024 року відбудеться 19 жовтня в Rocket Mortgage Fieldhouse в Клівленді і транслюватиметься наживо.

Церемонію 2024 року знову транслюватимуть у прямому ефірі на Disney+ зі спеціальним ефіром на ABC пізніше та доступним на Hulu наступного дня.