Зірка "Кварталу" Анастасія Оруджова розповіла, чому погодилась зіграти в номері про ТЦК

Про це вона сказала в інтервʼю Марії Єфросиніній.

Українська акторка, гумористка, учасниця телепроєктів "Жіночий квартал" і "Ліга сміху" Анастасія Оруджова розповіла, що актори не впливають на сценарії номерів "Кварталу 95". Вона зауважила, що, проте вони мають можливість відмовитися від певних жарти чи навіть від номера, якщо він не подобається актору.

"З номером про ТЦК я не відчула небезпеки. У мене зазвичай є це відчуття, є жарти, про які я кажу, що не буду їх говорити. Але зазвичай це щось сексистське, що чоловіки, коли пишуть, навіть не розуміють. Я з погляду жінки пояснюю. Це рідкісні випадки, але я відмовляюся від конкретних жартів", - поділилась Оруджова.

Вона також поміркувала про номер "Кварталу 95", що вийшов у травні - "Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів". У ньому "кварталівці" висміяли рівненського військкома, який наприкінці березня 2024 року потрапив у скандал. Ідеться про ролик, який поширили в соцмережі з кабінету начальника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він нібито цілується з кількома жінками у військовій формі. Кадри були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

За сюжетом номера "Кварталу 95", актори у ролі представників ТЦК переконували нову співробітницю, що поцілунки з начальником ТЦК - це шифр "ДПО" (дотики-поцілунки-обнімашки) від російських спецслужб, які нібито встановили у приміщенні жучки.

"Я про це думала, чому [цей номер] не викликав [у мене] неприйняття? Найболючіше я переживала, що ми могли образити військовослужбовців, особливо жінок-військових. Але у моїй бульбашці й у моїх переконаннях є абсолютна повага до військових. Тому я собі це так пояснюю, що мій мозок не подумав, що ця конкретна ситуація, яка була резонансна в соцмережах і люди сміялися з неї, викличе обурення", — пояснила акторка.

Вона уточнила, що для неї це був номер не про військового, а про побутову ситуацію чоловіка з трьома коханками.

"Для мене це просто побутова ситуація. Я не придала значення, що це відбулося в ТЦК. Для мене було неважливо, це відбулося в ТЦК чи у Верховній Раді, чи деінде. Просто така побутова ситуація, що у чоловіка три коханки на одному місці. Але я розумію, що, певно, це могло людей образити, і тому я зараз намагаюсь більше відстежувати ці моменти. Але, чесно, моя чуйка не спрацювала", — додала Оруджова.

Скандал з рівненським військкомом

Раніше у мережі поширили відео з кабінету начальника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де він нібито цілується з кількома жінками у військовій формі. Кадри були зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.

1 квітня стало відомо, що очільник Рівненського ТЦК після скандалу написав рапорт на переведення до бойової частини. Згодом він також прокоментував скандальне відео за його участю.

Скандальний номер "Квартал 95"

У травні стався скандал через номер "Кварталу 95". Актори виступали на сцені в однострої, що неабияк збурило користувачів соцмереж. Вони вщент розкритикували номер.

У зв'язку з цим депутати звернулися до очільників Офісу Генпрокурора та СБУ шодо реагування на "публічні прояви перешкоджання законній діяльності ЗСУ", а також "виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі та гідності військовослужбовців". Також нардепи вимагали відкрити кримінальне провадження.