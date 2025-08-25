Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років

Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років

Марія Науменко
25 серпня, 2025 понедiлок
08:04
Культура

На 97-му році життя помер Джеррі Адлер, актор, який здобув широку відомість завдяки ролі Геша Рабкіна в культовому серіалі "Клан Сопрано"

Зміст

Про це пише Associated Press.

Як повідомила його родина, Адлер пішов із життя в суботу, 23 серпня, у Нью-Йорку, "мирно уві сні". Причина смерті не вказується.

Життєвий шлях Джеррі Адлера був нетиповим для голлівудських зірок. Десятиліттями він працював за лаштунками Бродвею, обіймаючи посади режисера, продюсера та директора у понад 50 постановках. Він співпрацював з Джулі Ендрюс, Річардом Бертоном та Марлен Дітріх.

Адлер залишив Бродвей у 1980-х роках, коли театральна індустрія переживала занепад. Він переїхав до Каліфорнії, де працював над телевізійними проектами, зокрема мильною оперою "Санта-Барбара". 

У віці 60 років він почав акторську кар’єру і став відомим завдяки ролі у "Клані Сопрано", де його персонаж був радником головного героя Тоні Сопрано. Також він зіграв у серіалах "Хороша дружина", "Божевільна про тебе", "Прозорі", "Рятуйте мене" та багатьох інших.

Адлер походив з родини з глибоким корінням у єврейському та їдишському театрі. Його батько, Філіп Адлер, був генеральним директором знаменитого Group Theatre, а кузина Стелла Адлер — легендарною викладачкою акторської майстерності.

Серед інших помітних робіт Адлера — фільм Вуді Аллена "Манхеттенська таємниця", а також численні ролі на телебаченні, включаючи серіали "Рятуйте мене", "Божевільна про тебе", "Прозорі", "Західне крило" та "Брод-Сіті". Він також повернувся на Бродвей, цього разу як актор, у виставах "Вищий за карлика" (2000) та "Риба в темряві" (2015).

  • Раніше цього місяця у віці 87 років пішов із життя британський актор Теренс Стемп, відомий за роллю генерала Зода у фільмах про Супермена.
Теги:
Новини
Світ
Кіно
США
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
23 серпня, 2025 субота
Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
Євреї-хасиди, Умань
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
