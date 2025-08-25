Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 років

Про це пише Associated Press.

Як повідомила його родина, Адлер пішов із життя в суботу, 23 серпня, у Нью-Йорку, "мирно уві сні". Причина смерті не вказується.

Життєвий шлях Джеррі Адлера був нетиповим для голлівудських зірок. Десятиліттями він працював за лаштунками Бродвею, обіймаючи посади режисера, продюсера та директора у понад 50 постановках. Він співпрацював з Джулі Ендрюс, Річардом Бертоном та Марлен Дітріх.

Адлер залишив Бродвей у 1980-х роках, коли театральна індустрія переживала занепад. Він переїхав до Каліфорнії, де працював над телевізійними проектами, зокрема мильною оперою "Санта-Барбара".

У віці 60 років він почав акторську кар’єру і став відомим завдяки ролі у "Клані Сопрано", де його персонаж був радником головного героя Тоні Сопрано. Також він зіграв у серіалах "Хороша дружина", "Божевільна про тебе", "Прозорі", "Рятуйте мене" та багатьох інших.

Адлер походив з родини з глибоким корінням у єврейському та їдишському театрі. Його батько, Філіп Адлер, був генеральним директором знаменитого Group Theatre, а кузина Стелла Адлер — легендарною викладачкою акторської майстерності.

Серед інших помітних робіт Адлера — фільм Вуді Аллена "Манхеттенська таємниця", а також численні ролі на телебаченні, включаючи серіали "Рятуйте мене", "Божевільна про тебе", "Прозорі", "Західне крило" та "Брод-Сіті". Він також повернувся на Бродвей, цього разу як актор, у виставах "Вищий за карлика" (2000) та "Риба в темряві" (2015).