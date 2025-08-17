Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп
У віці 87 років пішов із життя британський актор Теренс Стемп, відомий за роллю генерала Зода у фільмах про Супермена
Про це інформує Variety.
Звіску про смерть актора підтвердила його родина.
"Він залишив після себе надзвичайну творчу спадщину як актор і письменник, яка буде продовжувати торкатися сердець і надихати людей ще багато років", — йдеться в заяві його родини.
Стемп здобув широку популярність ще у 1960-х, знявшись у стрічках "Біллі Бадд", "Колекціонер" та "Далеко від натовпу". За роль у фільмі "Біллі Бадд" він отримав номінацію на "Оскар".
Для мільйонів глядачів усього світу актор став упізнаваним завдяки ролі лиходія генерала Зода у фільмах про Супермена. Пізніше він з’явився у таких фільмах, як "Уолл-стріт", "Пригоди Присцилли, королеви пустелі", "Зоряні війни: Епізод I — Примарна загроза" та "Лімей" Стівена Содерберга.
У 2000-х і 2010-х роках Стемп продовжував зніматися у кіно та на телебаченні, зокрема у фільмах "Великі очі" Тіма Бертона та "Остання ніч у Сохо" Едгара Райта.
- У четвер, 7 серпня, у віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе