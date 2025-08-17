Грав генерала Зода у фільмах про Супермена: у віці 87 років помер актор Теренс Стемп

Про це інформує Variety.

Звіску про смерть актора підтвердила його родина.

"Він залишив після себе надзвичайну творчу спадщину як актор і письменник, яка буде продовжувати торкатися сердець і надихати людей ще багато років", — йдеться в заяві його родини.

Стемп здобув широку популярність ще у 1960-х, знявшись у стрічках "Біллі Бадд", "Колекціонер" та "Далеко від натовпу". За роль у фільмі "Біллі Бадд" він отримав номінацію на "Оскар".

Для мільйонів глядачів усього світу актор став упізнаваним завдяки ролі лиходія генерала Зода у фільмах про Супермена. Пізніше він з’явився у таких фільмах, як "Уолл-стріт", "Пригоди Присцилли, королеви пустелі", "Зоряні війни: Епізод I — Примарна загроза" та "Лімей" Стівена Содерберга.

У 2000-х і 2010-х роках Стемп продовжував зніматися у кіно та на телебаченні, зокрема у фільмах "Великі очі" Тіма Бертона та "Остання ніч у Сохо" Едгара Райта.