У віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що посадовець пішов із життя вранці у лікарні. Наразі причину смерті не розголошують.

Останнім часом Шве перебував у відпустці за станом здоров'я. У липні 2024 року державні ЗМІ М'янми повідомили, що він страждає на неврологічні розлади і периферичну невропатію, додавши, що він проходив медичне лікування від початку 2024 року і не міг вживати їжу або виконувати інші основні функції.

М'їн Шве був призначений виконувачем обов'язків президента М'янми у лютому 2021 року, після військового перевороту в країні. До цього протягом п'яти років він обіймав посаду віцепрезидента.