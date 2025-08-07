У віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве
У четвер, 7 серпня, у віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що посадовець пішов із життя вранці у лікарні. Наразі причину смерті не розголошують.
Останнім часом Шве перебував у відпустці за станом здоров'я. У липні 2024 року державні ЗМІ М'янми повідомили, що він страждає на неврологічні розлади і периферичну невропатію, додавши, що він проходив медичне лікування від початку 2024 року і не міг вживати їжу або виконувати інші основні функції.
М'їн Шве був призначений виконувачем обов'язків президента М'янми у лютому 2021 року, після військового перевороту в країні. До цього протягом п'яти років він обіймав посаду віцепрезидента.
- У Бухаресті у віці 95 років помер колишній президент Румунії Іон Ілієску. Він був першим очільником країни після повалення режиму диктатора Ніколае Чаушеску.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.32 Купівля 41.32Продаж 41.85
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе