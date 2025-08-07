Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве

У віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве

Катерина Ганжа
7 серпня, 2025 четвер
08:48
Світ Мьин Све

У четвер, 7 серпня, у віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве

Зміст

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що посадовець пішов із життя вранці у лікарні. Наразі причину смерті не розголошують.

Останнім часом Шве перебував у відпустці за станом здоров'я. У липні 2024 року державні ЗМІ М'янми повідомили, що він страждає на неврологічні розлади і периферичну невропатію, додавши, що він проходив медичне лікування від початку 2024 року і не міг вживати їжу або виконувати інші основні функції.

М'їн Шве був призначений виконувачем обов'язків президента М'янми у лютому 2021 року, після військового перевороту в країні. До цього протягом п'яти років він обіймав посаду віцепрезидента.

  • У Бухаресті у віці 95 років помер колишній президент Румунії Іон Ілієску. Він був першим очільником країни після повалення режиму диктатора Ніколае Чаушеску. 

 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
08:35
Ексклюзив
Білий Дім
Росія вже не говорить про визнання окупації всіх територій, на які вона претендує, - журналістка Ульяновська про зустріч Віткоффа з Путіним
08:20
Ексклюзив
Молодій дівчині загрожує ампутація кінцівки: депутатка Запорізької райради Сисоєва розповіла про стан поранених під час атаки на базу відпочинку
08:15
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 147 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 атак
08:02
OPINION
Чи може американський президент змусити Росію зупинитися
07:59
вертоліт гелікоптер Eurocopter Panther
У Гані розбився військовий гелікоптер: загинули 8 людей, серед них два міністри
07:57
Оновлено
наслідки обстрілів Дніпровщини в ніч на 7 сепня 2025 р.
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини
07:33
Apple iPhone 15
Apple інвестує у США додаткові $100 млрд на тлі тиску з боку Трампа
06:45
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1040 військових, 47 артисистем і 4 танки
06:19
військові США
У США затримали військовослужбовця, якого підозрюють у передачі секретної інформації про танк Abrams Росії
05:30
Марко Рубіо
Рубіо розповів, за якої умови Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним
01:27
Дональд Трамп
"Нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин": Трамп заявив про гарні перспективи для зустрічі з Путіним найближчім часом
00:21
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 3-го кваліфікаційного раунду
2025, середа
6 серпня
23:57
китай карантин
У Китаї поширюється вірус чикунгунья, що передається через укуси комарів
22:47
Словенія
Словенія запровадила заборону на імпорт "з окупованих Ізраїлем територій"
22:42
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
Можлива пропозиція Україні обмеженого перемир’я - це не жест РФ у бік Трампа, а намагання зберегти залишки свого ВПК, - Снєгирьов
22:34
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп планує особисто зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч з ним і Зеленським, - NYT
22:31
Ексклюзив
Сергій Таран
Перемовини між Віткоффом і Путіним були радше ритуальними, - політолог Таран
22:17
Оновлено
У Нікополі через артобстріл загинули троє людей, серед них 23-річний рятувальник Данило Хижняк
22:02
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Є три гравці на ринку нафти і коли двоє грають проти третього - той програє, - експерт Гончар
21:48
Поліція США
На військовій базі у США сталася стрілянина, п’ятеро солдатів дістали поранення
21:41
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Адміністрація Трампа змінила розуміння того, що відбувається: нардепка Климпуш-Цинцадзе про мита щодо Індії
21:23
Оновлено
Зеленський Трамп
"Війна має завершитись": Зеленський і Трамп поговорили телефоном за участі європейських лідерів "про озвучене в Москві"
21:16
Пропаганда РФ поширює фейкове звернення від імені українських військовополонених нібито про несправедливий "відбір" для обмінів, - ЦПД
21:16
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Бойову цифрову систему DELTA офіційно впровадили на всіх рівнях Сил оборони
20:29
Фільми про Білий дім
Вашингтон усе ще планує запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня, - Reuters
20:23
Ексклюзив
У Києві роботи з деколонізації більше, ніж у Харкові, - організація "Декомунізація. Україна"
20:20
Противник просувається в Серебрянському лісництві через проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТрО, - DeepState
20:12
Оновлено
путін Віткофф
"Було досягнуто значного прогресу": Трамп після переговорів Віткоффа й Путіна
20:01
OPINION
Тарифи проти Індії: Трамп змінив свій підхід до Росії
19:59
діти Україна
Росія створила онлайн-каталог для "продажу" українських дітей, – Кулеба
19:54
Оновлено
Колишнього держсекретаря Мін’юсту та чинних топчиновників підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях для цифрової модернізації
19:40
зерно, зернова угода
Росіяни з 2022 року вивезли з України 15 млн тонн зерна
19:37
Дональд Туск
Туск вважає, що в інавгураційному зверненні Навроцького було прагнення заволодіти повноваженнями уряду
19:33
Ексклюзив
польща україна , біженці
Польські політсили не зацікавлені відстоювати інтереси українців у своїй країні, - голова ОУП Скірка
19:18
Ексклюзив
"До такого рівня взаємодії й ефективності підрозділів потрібно прагнути": Defense Express про операцію ГУР на Сумщині
19:05
РФ убила дроном начальницю пересувного відділення Укрпошти на Донеччині й поранила водія
19:03
У Японії представили імерсивну виставку українських митців "Дім за зорею" про втрату, пам’ять і надію
18:55
Оновлено
підземне сховище газу
РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського й азербайджанського газу до України
18:55
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп запровадив додаткові 25% мита для Індії через імпорт нафти з РФ. У Нью-Делі назвали ці дії нерозумними
18:51
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Премʼєр-міністр Індії Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters
Більше новин
