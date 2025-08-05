Помер Іон Ілієску - перший президент Румунії після повалення режиму Чаушеску

Про це повідомляє digi24.ro з посиланням на повідомлення румунського уряду.

Повідомляється, що на початку червня лікарі діагностували в Ілієску рак легенів.

З біографії політика відомо, що після закінчення Московського енергетичного інституту, у 1957 році його було обрано депутатом Великих національних зборів. У наступні роки він працював у Союзі асоціацій студентів-комуністів та очолював відділ пропаганди ЦК Румунської комуністичної партії (1965–1968). У 1967 році обійняв посаду першого секретаря ЦК Союзу комуністичної молоді та став міністром у справах молоді.

До середини 1970-х генеральний секретар компартії Ніколае Чаушеску почав бачити в Ілієску потенційного суперника та поступово усунув його від активної політичної діяльності. У 1984 році Ілієску зняли з усіх постів і виключили з ЦК, але Чаушеску не став піддавати його репресіям.

У травні 1990 року у Румунії відбулися вибори президента, на яких за Ілієску проголосувало 85% виборців. Так він став першим демократично обраним главою держави. 1992 року Ілієску повторно обрали президентом.

Проте 1996 року Ілієску програв вибори Емілю Константінеску і перейшов в опозицію. На президентських виборах 2000 року Ілієску знову балотувався та переміг у другому турі.