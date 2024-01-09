Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі влаштувала свято для доньки у стилі російського мультику

Відповідними фото вона поділилась в Instagram.

40-річна німецька акторка і фотомодель турецького походження Мер'єм Узерлі, яка стала відомою після зйомок у популярному телесеріалі "Величне століття. Роксолана", виклала знімки зі святкування дня народження доньки. Узерлі влаштувала вечірку до 3-річчя доньки Лілі в стилі російського мультфільму "Маша та Ведмідь".

Мати та донька вбралися у стереотипні російські наряди - малинові сарафани поверх білої сорочки та повʼязали хустки на голові. Інші члени родини вдягнули на себе ведмежі вуха.

На святкуванні також був торт з дівчиною в кокошнику.

Фото: Instagram Мер'єм Узерлі