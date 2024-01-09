Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі влаштувала свято для доньки у стилі російського мультику
Турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі вдягнула себе і доньку у стереотипне російське вбрання та провела дитячу вечірку у стилі російського мультику "Маша та Ведмідь"
Відповідними фото вона поділилась в Instagram.
40-річна німецька акторка і фотомодель турецького походження Мер'єм Узерлі, яка стала відомою після зйомок у популярному телесеріалі "Величне століття. Роксолана", виклала знімки зі святкування дня народження доньки. Узерлі влаштувала вечірку до 3-річчя доньки Лілі в стилі російського мультфільму "Маша та Ведмідь".
Мати та донька вбралися у стереотипні російські наряди - малинові сарафани поверх білої сорочки та повʼязали хустки на голові. Інші члени родини вдягнули на себе ведмежі вуха.
На святкуванні також був торт з дівчиною в кокошнику.
Фото: Instagram Мер'єм Узерлі
- У 2018 році видання The Times назвало мультик "Маша та Ведмідь" путінською пропагандою.
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