ZWYNTAR оголосив про нову учасницю у складі гурту

Про це вони повідомили у facebook.

Музикантка Наталія Золотаревська увійшла до складу київського гурту ZWYNTAR.

"Раді повідомити, що після пів року спільних репетицій та концертів ми ухвалили рішення долучити Наталію Золотаревську до постійного складу гурту. Вона погодилася", - написали музиканти.

Вони уточнили, що Таш давно є частиною великої ZWYNTAR Family, як вони називають близьких друзів гурту, дотичних до створення їхніх пісень, відео тощо. Раніше вона вже багато разів допомагала музикантам з партіями піаніно під час записів і зі зйомками кліпів.

"Але ми геть не знали, що вона вміє грати на бас-гітарі", - додали у ZWYNTAR.

Побачити її гру наживо можна буде на концерті в Києві 31 серпня.

