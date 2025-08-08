Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Культура ZWYNTAR оголосив про нову учасницю у складі гурту

ZWYNTAR оголосив про нову учасницю у складі гурту

Дар'я Тарасова
8 серпня, 2025 п'ятниця
12:58
Культура

Київський гурт ZWYNTAR поділився, що Наталія Золотаревська (Таш) долучилася до постійного складу як бас-гітаристка

Зміст

Про це вони повідомили у facebook.

Музикантка Наталія Золотаревська увійшла до складу київського гурту ZWYNTAR.

"Раді повідомити, що після пів року спільних репетицій та концертів ми ухвалили рішення долучити Наталію Золотаревську до постійного складу гурту. Вона погодилася", - написали музиканти.

Вони уточнили, що Таш давно є частиною великої ZWYNTAR Family, як вони називають близьких друзів гурту, дотичних до створення їхніх пісень, відео тощо. Раніше вона вже багато разів допомагала музикантам з партіями піаніно під час записів і зі зйомками кліпів.

"Але ми геть не знали, що вона вміє грати на бас-гітарі", - додали у ZWYNTAR.

Побачити її гру наживо можна буде на концерті в Києві 31 серпня. 
 

Теги:
Новини
Україна
музика
новини Києва
Читайте також:
13:35
Огляд
міжнародний огляд
Трамп не вимагатиме від Путіна зустрічі із Зеленським, а Європу просять стати учасником мирних переговорів України та РФ. Акценти світових ЗМІ 8 серпня
13:23
Оновлено
У Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні
13:19
Jerry Heil і YARMAK випустили кліп з Анастасією Нестеренко й Костянтином Темляком, який служить у ЗСУ
13:05
У САП повідомили про рекордну кількість обвинувальних вироків – понад 50 за пів року
13:01
Вступні іспити
Цьогоріч в Україні близько 30 тис. контрактників отримають гранти на навчання, - Міносвіти
12:57
Ексклюзив
штучний інтелект
Експерт із впровадження ШІ розповів, як відрізняти фейковий контент, згенерований штучним інтелектом
12:43
Ексклюзив
фотовиставка "Вогнетривкі"
"Вогнетривкі": у Києві відкрили виставку фото воїнів 24-ї ОМБр, присвячену битві за Часів Яр
12:31
Фінляндія
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен вважає, що США мають ввести санкції проти РФ
12:29
Суд у "вугільній справі" Порошенка відклали до вересня
12:11
Ексклюзив
Грузія протести
Нас зовсім скоро чекає ще один етап російсько-грузинської війни, - Тимочко
12:04
Скрізь світитиме сонце: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
12:01
OPINION
Це все — не про мир
11:25
Вийшов перший тизер еротичного трилера з Володимиром Дантесом "Всі відтінки спокуси"
11:14
війна у Грузії 2008
У 17-ту річницю російсько-грузинської війни Тбілісі закликало РФ вивести війська з окупованих регіонів
11:08
електроенергія
Споживання електрики знижується, потужні електроприлади краще вмикати вдень: ситуація в енергосистемі України 8 серпня
11:05
У липні українські дрони уразили 23,4 тис. ворожих цілей, - Сирський
10:55
Ексклюзив
Людмила Денісова
Правозахисниця Денісова пояснила, чи мусять повертати грошову допомогу сім'ї військових, визнаних померлими або безвісти зниклими, які повернулися з полону живими
10:51
СБУ затримала агента ФСБ, який наводив "шахеди" під час масштабної атаки на Кропивницький 28 липня
10:46
Японія
Врожай рису в Японії опинився під загрозою через рекордну спеку
10:45
На війні загинула колишня співробітниця Чернігівського музею, бойова медикиня Третьої штурмової Марина Гриценко
10:35
ОСУВ "Хортиця" перейменували на "Дніпро": чому
10:29
війна у Грузії 2008
"Доля Грузії залежить від того, чим завершиться війна в Україні": минає 17 років від початку російсько-грузинської війни
10:03
OPINION
Переговорні гойдалки
10:01
Аналітика
Зброя майбутнього. Інші фізичні принципи
09:57
Apple
Техаська компанія звинуватила Apple у крадіжці технологій для створення Apple Pay
09:51
Армія РФ просунулася в Серебрянському лісництві та ще на двох ділянках, - DeepState
09:24
Ексклюзив
Мирноград
Зараз людей можна вивозити лише "капсулами", але й це ризиковано: журналістка ТК "Орбіта" про ситуацію в Мирнограді
09:21
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 серпня: скільки коштує євро, долар і злотий
09:07
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: у кількох областях є постраждалі й руйнування
08:33
переговори України з Росією
Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, - Суспільне
08:18
Оновлено
Ніколас Мадуро
США пообіцяли винагороду у $50 млн за сприяння арешту президента Венесуели Мадуро. Каракас відреагував
08:16
ЗСУ, ППО
Сили ППО ліквідували 82 зі 108 безпілотників, якими РФ атакувала Україну вночі
08:12
Ексклюзив
Сергій Братчук
Був потужний вибух, йдеться про підстанцію "Титан": Братчук про можливе ураження об'єкта в Криму
08:10
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 147 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурми
08:06
Дональд Трамп
"Це буде історичний день": Трамп заявив, що Алієв і Пашинян у Білому домі підпишуть мирну угоду та двосторонні угоди зі США
08:05
OPINION
Що робитиме Трамп після 8 серпня?
07:24
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1040 військових, 52 артсистеми та 7 танків
07:14
Огляд
Атомні підводні човни США біля берегів Росії: гра на публіку, чи бажання стримати агресора його ж методами
07:12
"Атеш" провів розвідку заводу з виробництва ЗРК у Москві
06:39
наслідки обстрілу Росією лікарні "Охматдит" 8 липня 2024 року
За час повномасштабної війни РФ пошкодила та зруйнувала понад 2400 об’єктів медичної інфраструктури в Україні
Більше новин
