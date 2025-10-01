З’явилася платформа Chapter Ukraine, що збирає інформацію про українські книжки в іноземних перекладах
В Україні запустили цифрову платформу Chapter Ukraine, що надає повну інформацію про українські книжки, перекладені іноземними мовами, та показує, де саме видання доступне для купівлі або читання
Про це повідомляє "Читомо".
Медіа Craft і "Читомо" у партнерстві зі Snig.digital, Kavi.Agency, PEN Ukraine та Українським інститутом книги створили цифрову платформу Chapter Ukraine, що надає повну інформацію про українські книжки, доступні у перекладі англійською, німецькою та іспанською мовами.
Сервіс пропонує ретельно опрацьовані добірки перекладів, кожну з яких розробили експерти з урахуванням таких критеріїв:
- переклад виконаний професійним перекладачем;
- видання має наклад і доступне для продажу;
- наявні відгуки від читачів на міжнародних платформах, зокрема Goodreads;
- на переклади існують критичні рецензії у медіа;
- вибудувана й зрозуміла система дистрибуції.
"Наша мета полягала у створенні зручного інструменту для пошуку та формування добірок української літератури в перекладі для закордонних бібліотек, книгарень та культурних інституцій. Ідея такого сервісу давно визрівала — в Україні не було доступного джерела, яке б системно представляло перекладені книжки, попри ріст запиту. Тому ми з партнерами об’єднали досвід у створенні цифрових культурних проєктів, адвокації української культури та експертизу в книговидавничій тематиці, і реалізували Chapter Ukraine як відкриту платформу для всіх, хто прагне знайомити світ з українською літературою. Наразі ми працюємо над інтеграціями з бібліотечними й дистриб’юторськими сервісами, щоб показувати, де саме видання вже доступне для купівлі або читання", – зазначила співкураторка проєкту й авторка вебсервісу Chapter Ukraine, голова ГО Craft Катерина Казімірова.
Окрім базової бібліографії, сервіс об’єднує відомості про видавців, перекладачів, дистриб’юторів, наявність відгуків, премій і рецензій у міжнародних та українських медіа. Завдяки функції поширення користувач може створити власний список книжок, експортувати його у файл із даними для замовлення та надіслати бібліотеці чи книгарні.
"На "Читомо" ми пильно слідкуємо за виходом нових перекладів українських книжок за кордоном. Пригадую, як після запуску Translate Ukraine, а також з появою грантів на переклад від House of Europe, кількість перекладів зросла в рази, а українські журналісти у 2023 році називали вихід такої кількості перекладів "проривом". Цей процес не зупинився: тільки за перше півріччя 2025 року в перекладах вийшло вже більше книжок, ніж за весь "проривний" 2023 рік. Проте цим книжкам потрібна наша підтримка, щоб вони не загубилися у каталогах дистриб’юторів, на полицях бібліотек та в книгарнях. Тому ми шукаємо амбасадорів української книги, які зможуть підтримати улюблені книжки за кордоном. Вибрати точно буде з чого", – додала співкураторка проєкту Ірина Батуревич та директорка з розвитку "Читомо".
Ініціатори проєкту сформували міжнародні команди волонтерів, які отримали детальні покрокові інструкції, як налагоджувати контакти з бібліотеками та книгарнями й заохочувати їх включати українські переклади до своїх колекцій. Кампанія запрошує активних людей долучатися до просування української літератури. Пропонують обирати улюблені українські книжки у перекладі, створювати власні добірки на платформі Chapter Ukraine, та надсилати рекомендації бібліотекам і книгарням у вашій громаді за кордоном.
