З’явилася платформа Chapter Ukraine, що збирає інформацію про українські книжки в іноземних перекладах

Про це повідомляє "Читомо".

Медіа Craft і "Читомо" у партнерстві зі Snig.digital, Kavi.Agency, PEN Ukraine та Українським інститутом книги створили цифрову платформу Chapter Ukraine, що надає повну інформацію про українські книжки, доступні у перекладі англійською, німецькою та іспанською мовами.

Сервіс пропонує ретельно опрацьовані добірки перекладів, кожну з яких розробили експерти з урахуванням таких критеріїв:

переклад виконаний професійним перекладачем;

видання має наклад і доступне для продажу;

наявні відгуки від читачів на міжнародних платформах, зокрема Goodreads;

на переклади існують критичні рецензії у медіа;

вибудувана й зрозуміла система дистрибуції.

"Наша мета полягала у створенні зручного інструменту для пошуку та формування добірок української літератури в перекладі для закордонних бібліотек, книгарень та культурних інституцій. Ідея такого сервісу давно визрівала — в Україні не було доступного джерела, яке б системно представляло перекладені книжки, попри ріст запиту. Тому ми з партнерами об’єднали досвід у створенні цифрових культурних проєктів, адвокації української культури та експертизу в книговидавничій тематиці, і реалізували Chapter Ukraine як відкриту платформу для всіх, хто прагне знайомити світ з українською літературою. Наразі ми працюємо над інтеграціями з бібліотечними й дистриб’юторськими сервісами, щоб показувати, де саме видання вже доступне для купівлі або читання", – зазначила співкураторка проєкту й авторка вебсервісу Chapter Ukraine, голова ГО Craft Катерина Казімірова.

Окрім базової бібліографії, сервіс об’єднує відомості про видавців, перекладачів, дистриб’юторів, наявність відгуків, премій і рецензій у міжнародних та українських медіа. Завдяки функції поширення користувач може створити власний список книжок, експортувати його у файл із даними для замовлення та надіслати бібліотеці чи книгарні.



"На "Читомо" ми пильно слідкуємо за виходом нових перекладів українських книжок за кордоном. Пригадую, як після запуску Translate Ukraine, а також з появою грантів на переклад від House of Europe, кількість перекладів зросла в рази, а українські журналісти у 2023 році називали вихід такої кількості перекладів "проривом". Цей процес не зупинився: тільки за перше півріччя 2025 року в перекладах вийшло вже більше книжок, ніж за весь "проривний" 2023 рік. Проте цим книжкам потрібна наша підтримка, щоб вони не загубилися у каталогах дистриб’юторів, на полицях бібліотек та в книгарнях. Тому ми шукаємо амбасадорів української книги, які зможуть підтримати улюблені книжки за кордоном. Вибрати точно буде з чого", – додала співкураторка проєкту Ірина Батуревич та директорка з розвитку "Читомо".

Ініціатори проєкту сформували міжнародні команди волонтерів, які отримали детальні покрокові інструкції, як налагоджувати контакти з бібліотеками та книгарнями й заохочувати їх включати українські переклади до своїх колекцій. Кампанія запрошує активних людей долучатися до просування української літератури. Пропонують обирати улюблені українські книжки у перекладі, створювати власні добірки на платформі Chapter Ukraine, та надсилати рекомендації бібліотекам і книгарням у вашій громаді за кордоном.