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Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка: у Генштабі ЗСУ розповіли, на яких напрямках стримується наступ росіян

13 серпня, 2023 неділя
19:55
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Про це повідомив у facebook Генштаб ЗСУ. 

Також зазначається, що на цих напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення, окупанти завдали 2 ракетних удари та 24 авіаційних удари по позиціях ЗСУ

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, 24 авіаційних ударів та близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зазначається, що внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Галаганівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Тур’я Сумської області та Огірцеве, Окіп, Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок: противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка Петропавлівка, Берестове, Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Серебрянка, Званівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Привілля Донецької області.

Авдіївський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Спепове, Керамік, Новокалинове, Авдіївка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

Запорізький напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного та П’ятихаток Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Зелений Гай Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Золота Балка, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягинка, Антонівка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка Миколаївської області.

ЗСУ протягом доби знищили ЗРК, станцію РЕБ та  засіб ППО ворога

Стало відомо, що Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника.

  • 13 серпня повідомлялося, що протягом доби із Куп’янського району евакуювали 111 людей, серед них - 36 дітей та 4 людини з інвалідністю.
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