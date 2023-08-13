Про це повідомили в telegram-каналі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Зазначається, що загалом із 9 серпня убезпечили 204 людини, з них 71 дитину.

"Дякуємо волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, місцевій владі, службовцям поліції, ДСНС та всім причетним до евакуації", - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що всі евакуйовані отримують необхідну допомогу: безоплатне проживання, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, допомогу в оформленні довідок ВПО та відповідної грошової допомоги від держави та міжнародних організацій.