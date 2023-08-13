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За добу із Куп’янського району евакуювали 111 людей, серед них 36 дітей

13 серпня, 2023 неділя
15:42
Війна з Росією евакуація

Протягом доби із Куп’янського району евакуювали 111 людей, серед них - 36 дітей та 4 людини з інвалідністю

Про це повідомили в telegram-каналі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Зазначається, що загалом із 9 серпня убезпечили 204 людини, з них 71 дитину. 

"Дякуємо волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, місцевій владі, службовцям поліції, ДСНС та всім причетним до евакуації", - йдеться у дописі. 

Також повідомляється, що всі евакуйовані отримують необхідну допомогу: безоплатне проживання, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, допомогу в оформленні довідок ВПО та відповідної грошової допомоги від держави та міжнародних організацій.

  • Нагадаємо, російські терористи зранку 12 серпня обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Унаслідок атаки загинула жінка.
Суспільство
російська армія
окупанти
Харківщина
Військові новини
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