За добу із Куп’янського району евакуювали 111 людей, серед них 36 дітей
Протягом доби із Куп’янського району евакуювали 111 людей, серед них - 36 дітей та 4 людини з інвалідністю
Про це повідомили в telegram-каналі голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Зазначається, що загалом із 9 серпня убезпечили 204 людини, з них 71 дитину.
"Дякуємо волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, місцевій владі, службовцям поліції, ДСНС та всім причетним до евакуації", - йдеться у дописі.
Також повідомляється, що всі евакуйовані отримують необхідну допомогу: безоплатне проживання, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, допомогу в оформленні довідок ВПО та відповідної грошової допомоги від держави та міжнародних організацій.
- Нагадаємо, російські терористи зранку 12 серпня обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Унаслідок атаки загинула жінка.
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