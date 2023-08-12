Росіяни зранку вдарили по Харківщині: загинула жінка
Російські терористи зранку 12 серпня обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Унаслідок атаки загинула жінка
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що сьогодні зранку, близько 5:10 ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району.
Унаслідок ворожої атаки загинула 73-річна жінка. Також пошкоджено житловий будинок. За даними очільника, на місці працюють екстрені служби.
- Уночі російські терористи завдали удару по селищу Кіндрашівка Куп'янського району. Унаслідок атаки поранені дві людини.
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