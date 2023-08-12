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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни зранку вдарили по Харківщині: загинула жінка

12 серпня, 2023 субота
09:23
Війна з Росією на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини

Російські терористи зранку 12 серпня обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Унаслідок атаки загинула жінка

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що сьогодні зранку, близько 5:10 ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району.

Унаслідок ворожої атаки загинула 73-річна жінка. Також пошкоджено житловий будинок. За даними очільника, на місці працюють екстрені служби.

  • Уночі російські терористи завдали удару по селищу Кіндрашівка Куп'янського району. Унаслідок атаки поранені дві людини.
Україна
російська армія
Харківщина
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