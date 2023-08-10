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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по селищу на Харківщині: двоє поранених

10 серпня, 2023 четвер
09:35
Війна з Росією Харківщина

Уночі російські терористи завдали удару по селищу Кіндрашівка Куп'янського району. Унаслідок атаки поранені дві людини

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опівночі ворог завдав удару по Куп'янську керованою авіабомбою ФАБ-250. Унаслідок цього пошкоджено будівлю міськради.

О 07:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

"Протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів", - додали у повідомленні.

Харківщина

Фото: МВС України

Також під ворожим вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Пізніше МВС України повідомило, що вранці 10 серпня внаслідок масованого обстрілу виникла пожежа у житловому секторі Куп’янська. Також поблизу 5-поверхівки зайнявся приватний гараж та автомобіль. На час прибуття рятувальників площа пожежі складала 20 кв.м.

Харківщина

Фото: МВС України

  • 9 серпня місцева влада закликала жителів Куп'янського району Харківської області евакуюватися через збільшення інтенсивності та хаотичність російських обстрілів.
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
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