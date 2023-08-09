Про це поінформував перший заступник голови Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

За його словами, через російські обстріли "майже кожен день" цивільні зазнають поранень або гинуть.

"Враховуючи зростання інтенсивності обстрілів та повної їхньої хаотичності, пропонуємо мешканцям Купʼянського району прийняти відповідальне та зважене рішення щодо тимчасового виїзду на безпечні території Харківської області та України поки наші хлопці та дівчата з ЗСУ виконають свою роботу", - написав він.

Канашевич зазначив, що інформацію щодо евакуації можна отримати в органах районної та місцевої влади.