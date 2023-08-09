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Жителів Куп'янського району Харківщини закликали евакуюватися

9 серпня, 2023 середа
12:05
Війна з Росією евакуація

Місцева влада закликала жителів Куп'янського району Харківської області евакуюватися через збільшення інтенсивності та хаотичність російських обстрілів

Про це поінформував перший заступник голови Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

За його словами, через російські обстріли "майже кожен день" цивільні зазнають поранень або гинуть.

"Враховуючи зростання інтенсивності обстрілів та повної їхньої хаотичності, пропонуємо мешканцям Купʼянського району прийняти відповідальне та зважене рішення щодо тимчасового виїзду на безпечні території Харківської області та України поки наші хлопці та дівчата з ЗСУ виконають свою роботу", - написав він. 

Канашевич зазначив, що інформацію щодо евакуації можна отримати в органах районної та місцевої влади.

  • 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із прикордонних територій.
  • Згодом через постійні ворожі обстріли на Харківщині також оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Вовчанської громади, розташованої біля кордону з Росією.
  • 5 серпня стало відомо, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей. Зокрема, йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське та Рай-Олександрiвку.
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Харківщина
воєнні злочини Росії
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