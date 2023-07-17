Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, ворог продовжує щоденно обстрілювати деякі прикордонні громади Харківщини. Це наражає дітей на постійну небезпеку. Саме тому на Раді оборони області ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію дітей з окремих 9 населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району", - написав він.

За його словами, щонайменше один із батьків або опікун повинні супроводжувати дитину в евакуації. Усім родинам нададуть тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу.

"Загалом на території Вовчанської міської громади перебувають 194 дитини, з яких у місті Вовчанськ - 144", - зазначив Синєгубов.

Він пообіцяв, що "для евакуйованих дітей буде організований освітній процес на нових місцях проживання".