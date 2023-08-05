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Примусову евакуацію дітей оголосили ще у дев’яти населених пунктах Донеччини, - Мінреінтеграції

5 серпня, 2023 субота
10:30
Суспільство евакуація

З дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей

Про це інформує пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що відповідне звернення Донецької ОВА розглянули на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Учасники засідання проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донеччини, близьких до районів ведення бойових дій.

Зокрема, йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське та Рай-Олександрiвку. Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти примусово евакуюють 130 дітей.

Крім цього, Координаційний штаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. 

  • 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із прикордонних територій.
  • Згодом через постійні ворожі обстріли на Харківщині також оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Вовчанської громади, розташованої біля кордону з Росією.

Донеччина
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