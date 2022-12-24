Курди вийшли на вулиці Парижу у зв'язку зі стріляниною, яку вважають терактом

Про це інформує DW.

Видання зазначає, що протести почалися одразу після стрілянини в Парижі, яку влаштував 69-річний чоловік. Усі троє, хто загинув під час неї, виявилися курдами.

Очільник МВС Франції Жеральд Дарманін повідомив, що мішенню зловмисника були іноземці. Утім наразі поліція не має доказів того, що чоловік хотів нашкодити саме курдам.

Поки Дарманін спілкувався з журналістами, представники курдської громади розпочали демонстрації. Вони почали жбурляти в поліцію смітники та інші речі, які були поруч. Також вони підпалювали баки, перекидали столики в ресторанах й пошкодили щонайменше один автомобіль. Для того, щоби розігнати натовп, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Члени курдської громади діляться, що поліція нещодавно попереджала їх про загрозу нападу на них. Тепер вони вимагають справедливості після стрілянини. Водночас вони переконані, що за вбивством трьох курдів стоїть Туреччина. Також мітингувальники пов'язали трагедію в п'ятницю з убивством трьох курдських активістів у січні 2013 року.

Учасники протестів викрикували фрази в бік президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, зокрема "Ердоган - терорист" та "Турецька держава - вбивця".

Унаслідок демонстрацій постраждали щонайменше 12 поліцейських, пише видання BFM TV.

фото: REUTERS

Згодом президент Франції Емманюель Макрон засудив напад на курдів у Парижі. Він зазначив, що нападник планував завдати шкоди саме представникам цієї громади.

"Курди Франції стали об'єктом огидної атаки в центрі Парижа. Наші думки з жертвами, людьми, які борються за життя, їхніми сім'ями та близькими", - написав Макрон у твіттері.

BFM TV додає, що речник із зовнішніх зв’язків Курдської демократичної ради у Франції (CDKF) Беріван Фірат стверджує, що "курдська громада була прямою мішенню" нападу в п'ятницю.

Також зазначається, що перфект французької поліції збирався прийняти лідерів курдської громади в суботу, 24 грудня. Зустріч повинна була відбутися о 10 ранку.

Крім того, на 24 грудня 2022 року на 12:00 за французьким часом курдська громада запланувала ще одну демонстрацію. Вона мала на меті об'єднати 24 асоціації курдської діаспори з усієї Франції, які засудили стрілянину. Протест відбувся на площі Республіки в Парижі. Під час нього у деяких районах міста спалахнули сутички між демонстрантами та правоохоронцями.

Також BFM TV пише, що заарештований 69-річний чоловік, який влаштував стрілянину в Парижі і був взятий за це під варту, заявив, що хотів написати саме на курдську громаду. Під час свого арешту зловмисник назвав себе "расистом".

Слідство прийняло та зберегло расистський мотив стрільця для скоєння злочину. Його додали до звинувачень, які вже існують, зокрема до замаху на вбивство, насильство із застосуванням зброї та порушення французького законодавства про зброю. Відтак йому також продовжили термін ув'язнення.

У п'ятницю, 23 грудня, 69-річний чоловік влаштував стрілянину в центрі Парижу, унаслідок чого троє людей загинуло, а ще четверо зазнали поранень.