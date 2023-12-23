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Готуємо кутю на Різдво Христове. Найкращий рецепт
Готуємо кутю на Різдво Христове. Наш улюблений рецепт куті з пшениці, із родзинками, маком, волоськими горіхами та медом
Інгредієнти для куті:
- пшениця – 300 г
- мак - 100 г
- горіхи грецькі (очищені) - 150 г
- родзинки - 100 г
- мед – 1 ст. ложка
- цукор - 300 г
Покроковий рецепт приготування:
- пшеницю замочити у холодній воді на 10 годин
- замочену пшеницю залити водою
- довести до кипіння на середньому вогні
- варити на малому вогні 30-50 хвилин.
- горіхи помістити на 20 хвилин в духовку, розігріту до 150 градусів
- мак промити водою, залити окропом (200 мл)
- промиті родзинки також залити окропом (щоб вода покрила родзинки)
- 250 мл води та 200 г цукру поставити на вогонь
- зварити цукровий сироп (2 хвилини після закипання)
- у набряклий мак додати 100 г цукру
- мак із цукром перебити блендером
- у готову варену пшеницю додати розпарені родзинки
- додати мак із цукром
- підсушені горіхи подрібнити (не дуже дрібно), додати до пшениці із родзинками та маком
- ретельно перемішати
- додати в кутю мед
- перемішати
- викласти різдвяну кутю в порційні піали
- залити сиропом.
Смачного!
Зі святом Різдва!
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