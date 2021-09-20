Кузін: 98% COVID-госпіталізованих в Україні невакциновані
У МОЗ повідомили, що 98,1% госпіталізованих із коронавірусом в Україні не вакцинувалися
Про це заявив головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін, передає пресцентр МОЗ.
"За даними Електронної системи охорони здоров’я впродовж останніх 3 місяців майже всі хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні - невакциновані", - сказав він.
Кузін зазначив, що зараз йде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилась у 2 рази за минулий тиждень - з 3,3 тис. за понеділок (13 вересня) до понад 6 тис. за п’ятницю (17 вересня).
У МОЗ додали, що в зоні найвищого ризику важкого перебігу та смерті від COVID-19 знаходяться особи старші 60 років, із супутніми захворюваннями та ті, хто щоденно контактує з великою кількістю людей, наприклад медики, освітяни, соцпрацівники, працівники державних органів.
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