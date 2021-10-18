Кузін: Спад COVID-хвилі очікується із середини листопада

Про це він заявив у ході брифінгу, передає Цензор.Нет.

"Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються в кінці жовтня і до середини листопада з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року", - наголосив Кузін.

Він зазначив, що зараз, згідно зі статистикою, початок активної хвилі коронавірусу.

"Тягар цієї хвилі і те, наскільки вона буде великою, буде залежати від відповідальної поведінки кожного з нас", - сказав головний санлікар.

Нагадаємо, з 18 жовтня в "червону" зону карантину, окрім Херсонщини, перейшли ще чотири області України. Шість областей залишаються в "жовтій" зоні карантину.

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