Кузін: в Україні немає підтверджених випадків смертей через COVID-вакцинацію

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає пресслужба МОЗ.



"За останніми даними, десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації. Переважна кількість - це несерйозні випадки. Летальних випадків впродовж 30 днів після імунізації було 124. Тобто, це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і вона померла впродовж 30 днів після проведення вакцинації. Такі випадки підлягають окремому розслідуванню. Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією. Всі завершені розслідування зв’язку з вакцинацією не виявили", - сказав Кузін.



Чиновник зазначив, що науково доведених даних про те, які вакцини пацієнти переносять краще або гірше, немає.



"Наразі в нас є лише статистика несприятливих випадків після імунізації. Але знову ж таки, вона не говорить про те, що якась вакцина погана або викликає побічні реакції. Йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат. А реакція може бути на будь-яке щеплення, не лише від COVID-19. Якщо ми говоримо конкретно про несприятливі події після імунізації проти коронавірусної хвороби, то CoviShield з початку вакцинальної кампанії дала десь 0,02% несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень про такі випадки після щеплення. Вакцина CoronaVac - десь 0,08%. Вакцина Pfizer - 0,01%, AstraZeneca - 0,02%, Moderna - 0,01-0,02%", - розповів Кузін.



За словами головного санлікаря, в Україні функціонує доволі ефективна система фармакологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації. Вона працює в електронному форматі, й уся інформація акумульована на рівні Державного експертного центру МОЗ.

Нагадаємо, станом на 14 листопада повну вакцинацію від COVID-19 отримав 21% українців.

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