КВУ назвав нардепів, які пропустили 90% голосувань за два роки: серед них Дубінський, Козак, Рабінович

Про це передає пресслужба КВУ.

"Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради у перші два роки роботи парламенту (серпень 2019-серпень 2021 р.). За даними КВУ 12 народних депутатів пропустили 90% голосувань Ради (не натискали "за", "проти" чи "утримався")", - йдеться в повідомленні.

Так, найнижчі показники у Вадима Столара (фракція “Опозиційна платформа — За життя” у ВР) - за два роки він взяв участь лише в 2,5% голосувань, Степана Івахіва (депутатська група “За майбутнє”) - 4%, Вадима Рабіновича (“ОПЗЖ”)– 5%, Андрія Деркача (позафракційний), Ігоря Абрамовича (“ОПЗЖ”) – 7%, Ігоря Палиці (“За майбутнє”), Олександра Дубінського (позафракційний), Дмитра Шенцева (позафракційний) – 8%, Тараса Козака (“ОПЗЖ”) – 9%, Олександра Гереги (“За майбутнє”), Юлії Льовочкіної (“ОПЗЖ”), Олександра Фельдмана (“ОПЗЖ”) – 10%.

Серед фракцій і груп Верховної Ради найвищі показники голосувань в депутатів "Слуги Народу" та "Європейської Солідарності".

У середньому депутати "Слуги Народу" взяли участь у 84% голосувань, депутати "ЄС" – 80%. Нижчі показники голосувань в депутатів "Голосу" (74%), групи "Довіра" (71%) та ВО "Батьківщина" (63% голосувань).

Найнижчі результати в депутатів групи "За майбутнє" та депутатів "Опозиційної платформи За життя". Депутати "За майбутнє" взяли участь в 53% голосувань, ОПЗЖ – 46%.

Всього за два роки відбувалося 9,5 тис. голосувань.

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