Лабораторія МедЛаб відновила роботу у Києві
Всеукраїнська мережа клініко-діагностичних лабораторій МедЛаб поновлює свою роботу у Києві
У цей тяжкий для всієї України час ми продовжуємо дбати про здоров'я українців. Ціни на всі аналізи та висока якість досліджень залишаються на довоєнному рівні.
Відділення МедЛаб у Києві працюватимуть у тимчасовому режимі. Графік роботи та адреси діючих відділень ви можете уточнити у нашому кол-центрі.
Лабораторія МедЛаб заснована у 1998 році та виконує понад 1500 різноманітних лабораторних досліджень у суворій відповідності до державних українських та європейських стандартів.
Адреси відділень, які працюють зараз у Києві:
- просп. Перемоги, 22; тел. (067) 406-87-78;
- просп. Правди, 64-А; тел. (068) 828-87-78;
- вул. П. Запорожця, 26-А; тел. (067) 258-87-78;
- вул. Закревського, 61/2; тел. (098) 862-87-78;
- вул. Декабристів, 12/37; тел. (067) 378-87-78;
- вул. Драгоманова, 2-Б; тел. (067) 418-87-78;
- вул. Л. Мацієвича, 5/1; тел. (0800) 30-87-78.
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