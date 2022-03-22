Лабораторія МедЛаб відновила роботу у Києві

У цей тяжкий для всієї України час ми продовжуємо дбати про здоров'я українців. Ціни на всі аналізи та висока якість досліджень залишаються на довоєнному рівні.

Відділення МедЛаб у Києві працюватимуть у тимчасовому режимі. Графік роботи та адреси діючих відділень ви можете уточнити у нашому кол-центрі.

Лабораторія МедЛаб заснована у 1998 році та виконує понад 1500 різноманітних лабораторних досліджень у суворій відповідності до державних українських та європейських стандартів.

Адреси відділень, які працюють зараз у Києві:

просп. Перемоги, 22; тел. (067) 406-87-78;

просп. Правди, 64-А; тел. (068) 828-87-78;

вул. П. Запорожця, 26-А; тел. (067) 258-87-78;

вул. Закревського, 61/2; тел. (098) 862-87-78;

вул. Декабристів, 12/37; тел. (067) 378-87-78;

вул. Драгоманова, 2-Б; тел. (067) 418-87-78;

вул. Л. Мацієвича, 5/1; тел. (0800) 30-87-78.

Слава Україні!

Героям Слава!