Рінат Ахметов, російсько-український бізнесмен Костянтин Григоришин, негромадянин України Ігор Коломойський, любитель футболу і коштовних годинників Ігор Суркіс, ексрегіонал Юлія Льовочкіна, Марина Ярославська - ексдружина Олександра Ярославського, Геннадій Боголюбов, ексрегіонал Юрій Бойко, Вадим Новинський (так було до останнього часу), Оксана Марченко (так було до останнього часу).

Частина компаній, які володіють українськими обленерго, зареєстровані в офшорі на Кіпрі та у Нідерландах.

Чому стратегічно важливі для безпеки держави компанії дотепер мають юрисдикцію в офшорах?

І хтось може мені пояснити, чому втрати всім компаніям згаданих осіб повинні компенсувати українці, а не росіяни, які розбили їхні підприємства?

Відомо також, що той самий Ахметов володіє віллою на Лазурному узбережжі вартістю 200 мільйонів євро.

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Цих грошей після продажу вілли недостатньо для реконструкції його ж обленерго?

І ще одне. Що там у нас з деолігархізацією? Завершили?

Про автора: Сергій Руденко, журналіст, телеведучий Еспресо.

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