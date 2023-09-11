Подивився не тільки публікації, але й етери з російськими опозиціонерами, де зачіпалась тема "переслідування росіян в Лондоні". Всі слідом за "хорошою русскою" Латиніною шалено обурені поведінкою Ткача щодо Фрідмана! Так обурюються, що аж ні трохи не паляться.

Хіба Шендерович промовчав — але він і без того достатньо зафіксував позицію "ми не вороги рівно до поразки Путіна".

І окремий момент, котрий добряче дряпнув (попри весь мій досвід і фаховий цинізм): весь наш журналістський, медійний цех в принципі не знайомий з такою штукою як професійна солідарність. Латиніна абсолютно хамськи та неодноразово публічно і демонстративно наїхала на їхнього колегу — і... І нічого.

Вона продовжує і далі щодня, по кілька разів на день світити писком на їхніх етерах як "хорошая русская" з дуже цінною думкою.

Що потішно, після того, як наїзд на "боягуза і ухилянта" Ткача через безневинного Фрідмана добряче розійшовся, Латиніна раптом "прозріла". Цілих дві доби (з 2 по 4 вересня) "видатній російській журналістці" знадобилось, щоб вибити з партизана-Ґуґла відомості про розслідування Ткача і про його участь в публічній антикорупційній кампанії. Ну і про те, наскільки його підтримує аудиторія.

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Знаєте, який висновок написала Латиніна? А, "це як ФБК! Має право діставати кого завгодно".

Ще раз: вона височайше порівняла нашого журналіста з їхнім "младоімперцем" Навальним і з цього приводу дозволила "діставати кого завгодно" (а не демонструвати світу, що росіяни — як Фрідман, як Варламов, як сама Латиніна — підтримують Путіна, де б вони не були). Навіть зазначила "я була капітально неправа щодо чувака".

В пристойних домах на цьому етапі дістають канделябри. А в українських медіа навіть таймінг для "барині" не скоротили.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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