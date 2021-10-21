"Лаціо" та "Марсель" зіграли внічию у центральному матчі Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Центральний матч 3-го туру Ліги Європи закінчився внічию. "Лаціо" та "Марсель" не зуміли забити жодного м'яча.



Після 3-х матчів "Лаціо" і "Марсель" залишились на своїх минулих позиціях. Римляни другі з 4 балами, а французи треті з 2 очками. Лідером групи E є "Галатасарай" з 4 пунктами, у них один матч у запасі, проти "Локомотива". У росіян 1 бал.



Ліга Європи



3-й тур



21 жовтня



"Лаціо" (Італія) - "Марсель" (Франція) 0:0

20 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги Європи англійський "Лестер" переміг московський "Спартак".