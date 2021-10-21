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"Лаціо" та "Марсель" зіграли внічию у центральному матчі Ліги Європи

21 жовтня, 2021 четвер
21:38
Спорт "Лаціо" - "Марсель"

Матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи "Лаціо" та "Марсель" зіграли внічию

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Центральний матч 3-го туру Ліги Європи закінчився внічию. "Лаціо" та "Марсель" не зуміли забити жодного м'яча.

Після 3-х матчів "Лаціо" і "Марсель" залишились на своїх минулих позиціях. Римляни другі з 4 балами, а французи треті з 2 очками. Лідером групи E є "Галатасарай" з 4 пунктами, у них один матч у запасі, проти "Локомотива". У росіян 1 бал.

Ліга Європи

3-й тур

21 жовтня

"Лаціо" (Італія) - "Марсель" (Франція) 0:0

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футбол
Ліга Європи
результати
Лаціо
Марсель
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