Латвія придбає в Фінляндії партію бронемашин Patria на €200 млн

Про це розповідає "Делфі".



Міноборони Латвії обрало шестиколісний варіант бронетранспортера Patria. У відомстві планують поставити на озброєння понад 200 бронемашин.



Це перша масова закупівля нової військової техніки в сучасній історії Латвії.



Перші бронемашини латвійська армія отримає вже в жовтні цього року. Контракт на 200 бронемашин діятиме до 2029 року.



У жовтні 2020 року Латвія, Фінляндія та підприємство Patria Land Oy підписали угоду про розробку транспортних засобів, призначених для латвійської армії, а в травні цього року на Адажському полігоні відбулася презентація прототипів нової бронемашини Patria.



Зазначимо, бронемашини Patria перебувають на озброєнні Фінляндії, Польщі, Швеції, Хорватії, Словенії, Південної Африки та ОАЕ. Фірма випускає броньовики на модульній основі, відтак колісна формула в них варіюється від 6х6 до 8х8.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb