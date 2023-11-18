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Латвія святкує День проголошення Республіки. На урочистостях президент вшанував загиблого в Україні капрала

18 листопада, 2023 субота
18:05
Світ військовий прарад, Рига Латвія

Сьогодні, у суботу, 18 листопада 2023 року, латиші відзначають День проголошення Латвійської Республіки. З цієї нагоди у Ризі відбулися офіційні урочистості та військовий парад

Перші особи країни поклали квіти до підніжжя Пам'ятника Свободи у середмісті Риги. Після цього президент країни Едгарс Рінкевичс виступив з промовою та прийняв військовий парад, розповідає портал латвійського суспільного мовлення LSM.

Під час виступу Рінкевичс торкнувся війни України з Росією та участі у ній громадян Латвії на боці українського народу. Зокрема, йшлося про загиблого у бойових діях воїна-добровольця Віталія Смірнова.

"Капрал Віталій Смирнов пожертвував собою заради перемоги України. Віталій розпочинав службу в латвійській армії - пройшов шлях від почесного вартового Пам'ятника Свободи до батальйону Земессардзе у рідному Лівонському краї. Там же, де 1945 року чекісти вбили його діда Юріса Рудзатса", - сказав президент Латвії.

Рінкевичс зазначив, що почуття справедливості спонукало Віталія вирушити на боротьбу за свободу України. Віталій віддав життя не лише за Україну, а й за вільну Латвію та Європу.

"Його боротьба не була марною. Ми пам'ятатимемо Віталія. Ми продовжимо стояти на варті свободи - і своєї, і друзів!", - наголосив глава латвійської держави.

Також Рінкевичс подякував кожному латвійському військовослужбовцю, який цього року навчав захисників України.

"Ми можемо набратися в українських солдатів досвіду та повчитися у них бажанню захищати вітчизну. Вітаю українську групу прапороносців. Україна переможе! Свобода переможе!", - сказав Рінкевич.

Рінкевичс окремо заявив, що Латвія не є самотньою перед безпековими викликами.

"У нас є союзники та друзі. Ми маємо НАТО - 31 країну із загальними цінностями. Присутність солдатів-союзників тут, у Латвії, є практичним нагадуванням обіцянки НАТО. Дякую вам за підтримку та відчуття плеча!", - зазначив Едгарс Рінкевичс.

Запис трансляції військового параду у Ризі (LTV)

Зараз має місце святковий концерт у Латвіійському національному театрі.

Латвійську Республіку проголошено 11 листопада 1918 року.

Першим президентом Латвії був правник Яніс Чаксте.

1940 року Латвію окупував Радянський Союз.

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