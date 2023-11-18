Латвія святкує День проголошення Республіки. На урочистостях президент вшанував загиблого в Україні капрала
Сьогодні, у суботу, 18 листопада 2023 року, латиші відзначають День проголошення Латвійської Республіки. З цієї нагоди у Ризі відбулися офіційні урочистості та військовий парад
Перші особи країни поклали квіти до підніжжя Пам'ятника Свободи у середмісті Риги. Після цього президент країни Едгарс Рінкевичс виступив з промовою та прийняв військовий парад, розповідає портал латвійського суспільного мовлення LSM.
Під час виступу Рінкевичс торкнувся війни України з Росією та участі у ній громадян Латвії на боці українського народу. Зокрема, йшлося про загиблого у бойових діях воїна-добровольця Віталія Смірнова.
"Капрал Віталій Смирнов пожертвував собою заради перемоги України. Віталій розпочинав службу в латвійській армії - пройшов шлях від почесного вартового Пам'ятника Свободи до батальйону Земессардзе у рідному Лівонському краї. Там же, де 1945 року чекісти вбили його діда Юріса Рудзатса", - сказав президент Латвії.
Рінкевичс зазначив, що почуття справедливості спонукало Віталія вирушити на боротьбу за свободу України. Віталій віддав життя не лише за Україну, а й за вільну Латвію та Європу.
"Його боротьба не була марною. Ми пам'ятатимемо Віталія. Ми продовжимо стояти на варті свободи - і своєї, і друзів!", - наголосив глава латвійської держави.
Також Рінкевичс подякував кожному латвійському військовослужбовцю, який цього року навчав захисників України.
"Ми можемо набратися в українських солдатів досвіду та повчитися у них бажанню захищати вітчизну. Вітаю українську групу прапороносців. Україна переможе! Свобода переможе!", - сказав Рінкевич.
Рінкевичс окремо заявив, що Латвія не є самотньою перед безпековими викликами.
"У нас є союзники та друзі. Ми маємо НАТО - 31 країну із загальними цінностями. Присутність солдатів-союзників тут, у Латвії, є практичним нагадуванням обіцянки НАТО. Дякую вам за підтримку та відчуття плеча!", - зазначив Едгарс Рінкевичс.
Зараз має місце святковий концерт у Латвіійському національному театрі.
Латвійську Республіку проголошено 11 листопада 1918 року.
Першим президентом Латвії був правник Яніс Чаксте.
1940 року Латвію окупував Радянський Союз.
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